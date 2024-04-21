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  4. Erzurum'da feci kaza! Otomobil demir yığınına dönüştü: 1 ölü 6 yaralı

Erzurum'da feci kaza! Otomobil demir yığınına dönüştü: 1 ölü 6 yaralı

21.04.2024 21:16
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Erzurum-Artvin karayolu Güzelyayla geçidinde kamyonet ile otomobilin çarpıştı. Feci kazada 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Erzurum'da feci kaza! Otomobil demir yığınına dönüştü: 1 ölü 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Erzurum-Artvin karayolunun 41’nci kilometresindeki Güzelyayla geçidinde meydana geldi. Mevlüt D. yönetimindeki 16 AIF 158 plakalı kamyonet, Ahmet T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta yol kenarına savrulurken, otomobil demir yığını haline dönüştü.

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Otomobilde bulunan Zeynep Sare T., hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Taş, yolcular Nazire A., Esma Merve T., Kerem Ali T., Zeynep Sare T. ile kamyonet sürücüsü Mevlüt D. ve yanındaki Müslime D., ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Erzurum Otomobil kamyonet
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