Erzurum'da feci kaza! TIR'ın dorsesinin çarptığı araç hurdaya döndü

Kaza saat 13.30 sıralarında Oltu- Göle yolunun Aydoğdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Salih Avcı yönetimindeki TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. TIR'ın dorsesi kayarak, karşı yönden gelen Mustafa Kaktın'ın kullandığı otomobile çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobildeki Kaktın yaşamını yitirdi, yanındaki Sönmez Koç hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sönmez Koç, yapılan ilk müdahalesinin ardından Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

