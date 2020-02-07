Erzurum’da feci yangın: Köy tahliye edildi

Edinilen bilgilere göre, Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Yaylaçayır Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN 4 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İlk belirlemelere göre yangından 10 ev ve 6 ahır kül olurken şiddetli fırtına yüzünden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı.

Yetkililer ise köydeki vatandaşları ve ahırlarda yer alan hayvanları tahliye etti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken İtfaiye ekipleri ise yanan binalarda soğutma çalışmaları yapıyor.

(İHA)

