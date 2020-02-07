HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzurum’da feci yangın: Köy tahliye edildi

Erzurum’da feci yangın: Köy tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 00:30 | Son Güncelleme

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Yaylaçayır Mahallesi’nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 ev, 6 ahır kül oldu. Yangın sebebiyle köy yetkililer tarafından tahliye edildi. Yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Yaylaçayır Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN 4 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İlk belirlemelere göre yangından 10 ev ve 6 ahır kül olurken şiddetli fırtına yüzünden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı.

Yetkililer ise köydeki vatandaşları ve ahırlarda yer alan hayvanları tahliye etti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken İtfaiye ekipleri ise yanan binalarda soğutma çalışmaları yapıyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER İşte dünyanın en zengin kedisi İşte dünyanın en zengin kedisi
Kan donduran olay! 14 yaşında doğum yapan kız...Kan donduran olay! 14 yaşında doğum yapan kız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum yangın

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Uçak kazasında son durum açıklandı!

Uçak kazasında son durum açıklandı!

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Havalimanından flaş açıklama!

Havalimanından flaş açıklama!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Allah im ülkemize ferahlık ver günahlarımız i affet
2020 ne istiyorsun insanoğlundan
geçmiş olsun...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu

Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu

6 Şubat 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

14 yaşında doğum yapan kız bebeğini çöpe bıraktı

Kan donduran olay! 14 yaşında doğum yapan kız...

Vahşi cinayetlerde flaş gelişme!

Vahşi cinayetlerde flaş gelişme!

İzmir'de faciadan dönüldü! Saniyelerle kurtuldu

Faciadan dönüldü! Saniyelerle kurtuldu

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uçak kazasındaki son durumu açıkladı

Uçak kazasında son durum açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.