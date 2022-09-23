Erzurum'da hemşireler için "Çalışmıyorlarsa kırbaçlayın" diyen müdür görevden alındı

Erzurum'un Horasan Devlet Hastanesinde hemşirelere "Çalışmıyorlarsa kırbaçlayın" dediği iddia edilen sağlık bakım hizmetleri müdürünün görevden alındığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Horasan Devlet Hastanesinde görevli sağlık bakım hizmetleri müdürünün acil servisleri gezerken oradaki çalışanlara yönelik sarf ettiği sözlerin, her ne amaçla olursa olsun hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini belirtti.

Olumsuz sözlerin kendilerini derinden üzdüğünü kaydeden Bedir, "İlgili kişinin sözleşmesi Bakanlığımızca feshedilmiş ve görevden alınmıştır." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Erzurum Horasan Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık bakım hizmetleri müdürünün acil servisleri gezerken orada görev yapan hemşirelere "Çalıştırmıyor musunuz bu hemşireleri çalıştırın. Çalışmıyorlarsa kırbaçlayın" dediği iddia edilmişti. Söz konusu şahsın ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

AA

