HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzurum'da hemşireler için "Çalışmıyorlarsa kırbaçlayın" diyen müdür görevden alındı

Erzurum'da hemşireler için "Çalışmıyorlarsa kırbaçlayın" diyen müdür görevden alındı

23.09.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Horasan Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık bakım hizmetleri müdürünün, acil serviste görev yapan hemşirelere yönelik "Çalışmıyorlarsa kırbaçlayın" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken sözler sonrası müdürün görevden alındığı bildirildi. İşte olayın detayları...

Erzurum'da hemşireler için "Çalışmıyorlarsa kırbaçlayın" diyen müdür görevden alındı

Erzurum'un Horasan Devlet Hastanesinde hemşirelere "Çalışmıyorlarsa kırbaçlayın" dediği iddia edilen sağlık bakım hizmetleri müdürünün görevden alındığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Horasan Devlet Hastanesinde görevli sağlık bakım hizmetleri müdürünün acil servisleri gezerken oradaki çalışanlara yönelik sarf ettiği sözlerin, her ne amaçla olursa olsun hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini belirtti.

Olumsuz sözlerin kendilerini derinden üzdüğünü kaydeden Bedir, "İlgili kişinin sözleşmesi Bakanlığımızca feshedilmiş ve görevden alınmıştır." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Erzurum Horasan Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık bakım hizmetleri müdürünün acil servisleri gezerken orada görev yapan hemşirelere "Çalıştırmıyor musunuz bu hemşireleri çalıştırın. Çalışmıyorlarsa kırbaçlayın" dediği iddia edilmişti. Söz konusu şahsın ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İhracını istediği isim çağrısı için bakın ne dediİhracını istediği isim çağrısı için bakın ne dedi
Günlerdir konuşuluyordu! İstanbul'u karıştıran olayda flaş gelişmeGünlerdir konuşuluyordu! İstanbul'u karıştıran olayda flaş gelişme
Edirne'de berberler bu kez dertli! 'Bizim Bulgar müşterimiz var'Edirne'de berberler bu kez dertli! 'Bizim Bulgar müşterimiz var'
Anahtar Kelimeler:
Hemşire Erzurum hastane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklilik sistemi sil baştan! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Emeklilik sistemi sil baştan! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

'Benimle misiniz?' diye sordu! İmamoğlu ve Yavaş'tan yanıt geldi

'Benimle misiniz?' diye sordu! İmamoğlu ve Yavaş'tan yanıt geldi

Af çıkacak mı? Son dönemin gündem maddesiydi! AK Parti'nin önemli ismi 'Net' diyerek Diyarbakır'da duyurdu

Af çıkacak mı? Son dönemin gündem maddesiydi! AK Parti'nin önemli ismi 'Net' diyerek Diyarbakır'da duyurdu

Kılıçdaroğlu'nun 'destek çağrısı' sonrası Erdoğan'dan ilk yorum

Kılıçdaroğlu'nun 'destek çağrısı' sonrası Erdoğan'dan ilk yorum

Kan donduran vahşette dikkat çeken ifade: Saldırıda bulunacaktı

Kan donduran vahşette dikkat çeken ifade: Saldırıda bulunacaktı

İlginizi Çekebilir

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Başladığı an...

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Başladığı an...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.