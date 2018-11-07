Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı

Merkez Aziziye ilçesine bağlı Gezköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan S.K., 29 Ekim 2007'de Dadaşkent Polis Merkezi'ne başvurarak birçok erkek tarafından tehdit edilerek cinsel istismara uğradığını söyledi. Psikolog raporlarına göre, 'donuk zekaya' sahip olan ve 'hafif mental retardasyon' tanısı konulan S.K.'nin isimlerini verdiği 16 kişiden 8'i tutuklandı. Yetiştirme yurduna yerleştirilen S.K., kendisini erkeklerle ilişkiye zorladıkları ve istismarda bulundukları iddiasıyla anne ve babasının da aralarında yer aldığı 85 kişinin daha adını polise söyledi. 10 yaşından itibaren karşılaştığı istismar olaylarını ve zanlıların adlarını tek tek anlatan S.K.'nin rapor haline getirilen görüşme kayıtları, polis tarafından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yurttaki psikolog ve sosyal hizmet uzmanının yeri değiştirilirken, hakkında farklı iddialarla soruşturmalar açılan yurt müdürü de Kastamonu'ya atandı. Cinsel istismar mağduru S.K. de Nene Hatun Kız Yurdu'ndan alınarak başka kentteki bir sığınma evine gönderildi.

BERAAT VE TAKİPSİZLİK KARARIYLA DOSYA KAPATILMIŞTI Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen ile oğulları Ammar ve Selahaddin Gülen'in de olduğu şüphelilerin dosyası ise Cumhuriyet başsavcı vekiline verildi. O dönem soruşturma kapsamında, Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen ile ilgili iktidarsız olmadığına dair rapor veren doktor da 'terör örgütü üyesi' iddiasıyla dinlemeye alındı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava, 8 Kasım 2012'de tüm sanıkların beraati ile sonuçlandı. Başsavcı vekili ise 63 kişi hakkında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı. DOSYA YENİDEN AÇILDI Sahte belgeler düzenlenen ve usulsüz kapatılan 'utanç dosyası', yıllar sonra yeniden açıldı. FETÖ izi çıkan dosya ile ilgili yeniden derin bir soruşturma başlatan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüzlükleri tek tek ortaya çıkardı. Yeniden başlatılan soruşturmada, 28 Kasım 2014'te ölen Seyfullah Gülen (72) için takipsizlik kararı verilirken, firari olan oğulları Ammar Gülen (36) ve Selahaddin Gülen (27) ile 16 polis hakkında, Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.