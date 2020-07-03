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  4. Erzurum'da iki mahalleye yıldırım düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum'da iki mahalleye yıldırım düştü: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 22:17 | Son Güncelleme

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki ayrı mahalleye yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi de yaralandı.

Erzurum'da iki mahalleye yıldırım düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kadıcelal Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda gezen iki kardeş Yücel ve İzzet Kurt'a yıldırım isabet etti.

Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden İzzet Kurt (21) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan Yücel Kurt da burada yapılan müdahalenin ardından, Erzurum'a sevk edildi.

Öte yandan, aynı saatlerde Çamlıkale Mahallesinde açık alanda gezen İslam Arslan, Fırat Köse ve İlbay Yıldız, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. (AA)

Fotoğraf: Arşiv

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