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Erzurum'da kahreden olay! Genç doktor evinde ölü bulundu

26.06.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Şehir Hastanesi’nde görev yapan 41 yaşındaki İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur evinde ölü bulundu. Kapıyı açmamasından şüphelenen komşularının çilingir çağırarak kapıyı açtırması sonucu yerde yatar halde bulunan Timur’un yapılan otopside kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Genç doktorun ölümü sevenlerini kahretti.

Erzurum'da İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur (41) evinde ölü bulundu. Alınan bilgilere göre, olay Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Doç. Dr. Özge Timur kapıyı açmayınca şüphelenen komşuları çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Yerde Timur’un hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ! OTOPSİDE İSE...

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Timur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Adli Tıp Kurumu’na götürülen Timur’un yapılan otopside kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

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Timur’un cenazesi memleketi İzmir’e gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Erzurum
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