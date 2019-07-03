HABER

Erzurum’da kamyonet takla attı: 1'i ağır, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 03:24 | Son Güncelleme

Erzurum’da alkollü bir sürücü kamyonetle kaygan yolda refüje vurarak takla attı. Araç içerisindeki 3’ü çocuk 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Erzurum’da kamyonet takla attı: 1'i ağır, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Üniversite Kavşağında gerçekleşti. Erzurum istikametinden Ilıca istikametine seyreden beyaz kamyonetin şoförü B.Ç. (58) alkol aldıktan sonra yola çıktı. Kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce yol kenarında bulunan refüje ardından ağaca vurarak takla attı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan B.K. (16),Ş.K. (13) ve P.B.A. (17) Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine şoför B.Ç. ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alınan bilgilere göre yaralılardan B.K.’nin durumu ciddiyetini koruduğu, 3 kez kalp masajı ile hayata döndürülen genç kız yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. İHA'nın haberine göre; diğer yaralıların durumunun ise iyi olduğunu belirtildi.

Olay sonrası yapılan alkol testinde sürücü B.Ç. 132 Promil alkollü çıkarken polis olayla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

PARTNERMeğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...Meğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...
CHP'li siyasetçi hayatını kaybettiCHP'li siyasetçi hayatını kaybetti
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’deHakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

235 gün sonra taburcu oldu! Duygusal anlar...

235 gün sonra taburcu oldu! Duygusal anlar...

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Pence seyahatini iptal etti! Beyaz Saray'dan açıklama

Pence seyahatini iptal etti! Beyaz Saray'dan açıklama

Rusya'da facia! Putin'den açıklama

Rusya'da facia! Putin'den açıklama

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mossad bizzat açıklamıştı! O iddia yalanlandı

Mossad bizzat açıklamıştı! O iddia yalanlandı

CHP'li siyasetçi Şeref Bakşık hayatını kaybetti

CHP'li siyasetçi hayatını kaybetti

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de

Giresun'da denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

Balıkçılar buldu! Acı haber geldi

Üsküdar'da korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlık duyurdu: Hedefler vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.