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Erzurum'da karantinada olması gereken kişi Erzincan'da çay ocağında çalışırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 15:38 | Son Güncelleme

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan kişi, Erzincan'da, bir çay ocağında çalışırken yakalandı.

Erzurum'da karantinada olması gereken kişi Erzincan'da çay ocağında çalışırken yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, market, spor salonu, cami, kuaför, nikah töreni, çay bahçesi ve pazar yerleri gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu birçok yerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Kovid-19 karantina kuralını ihlal eden 6 kişiye, toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Cezai işlem uygulananlardan S.E'nin, Erzurum'da Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada olması gerekirken, Erzincan'da bir çay ocağında çalışırken yakalandığı bildirildi.

AA

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