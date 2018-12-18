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Erzurum'da kartpostallık görüntüler

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 09:23 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'ı etkisi altına alan sis ve kar yağışı, dondurucu soğuklarla birlikte vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü Erzurum'da beyaz örtü şehri tamamen kaplamış durumda. Ağaçların kırağı tuttuğu şehirde kartpostallık görüntüler oluştu.

Palandöken kayak merkezi ile de kışın vazgeçilmez şehirleri arasında olan Erzurum, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle dikkat çekiyor. İkliminden dolayı tüm kış toz kar özelliğini koruyan Palandöken, tüm sezon misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Eksi 20 derecede yaşam

Kar yağışının etkisi altında bulunan Doğu Anadolu'da sis ve dondurucu soğuk etkili oluyor. Erzurum beyaz gelinliğini tamamen giyerken, kartpostallık görüntüler oluştu. Palandöken Kayak Merkezi de tatilcilerle dolup taştı.
Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sis ve pus etkili oldu. Sis nedeniyle Erzurum'da görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis, Erzurum ve Kars'ta trafikte aksamalara da neden oldu.
Soğukla birlikte ağaçların kırağı tuttuğu Erzurum'da kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Doyumsuz manzaraları görüntülemek isteyen fotoğrafçılar, kendilerini doğaya bıraktı.
Bölgede kar yağışının beklendiğini bildiren Meteoroloji yetkilileri, Türkiye'deki en düşük hava sıcaklığının ise sıfırın altında 18 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldüğünü açıkladı.
Sıcaklıkların Kars'ta eksi 12, Erzurum'da eksi 10, Ardahan'da eksi 10, Ağrı'da eksi 4, Iğdır'da eksi 2, Erzincan'da ise 1 derece olarak ölçüldüğü belirtildi.
Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyarırken, güney ilçelerde yer yer etkili olacak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar oluşabileceğini kaydetti.

PALANDÖKEN TATİLCİLERLE DOLUP TAŞTI

PALANDÖKEN TATİLCİLERLE DOLUP TAŞTI
Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de yeni sezon hareketli başladı. Sezonun 1 Aralık'ta açıldığı Palandöken'de doluluk oranı, beklentileri aştı.
Kent merkezine 5, hava limanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda kayak yapma olanağı buluyor.
Yeni yılın yaklaştığı şu günlerde Palandöken'de tesislerde doluluk oranları beklentileri aştı. 20'nin üzerinde kayak pisti bulunan ve aynı anda 15 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'de kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler ise kızakla kayıyor.
Kayak sezonunu 1 Aralık'ta renkli bir törenle açan Palandöken'deki oteller de dolmaya başladı.
Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinin bulunduğu Erzurum, buz pateni salonları, Türkiye'deki tek kayakla atlama kuleleri, kaplıcaları ve tarihi özelliğiyle kış turizmine hizmet ediyor. Erzurum'da, kayak sezonu Aralık ayı ile başlıyor ve Nisan ayının sonuna kadar sürüyor. Yaklaşık 120 gün olan kayak gününün 100 günü yakıcı güneş altında yapılıyor.
Palandöken, kaymaya olanak sağlayan 'toz kar' özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca koruyor. Şu an pistlerde sıkıştırılmış 1 metre kar var. İklim koşulları kış turizmi yapılması açısından son derece elverişli. Erzurum sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en önemli turizm merkezlerinden birisidir.
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Doğu Anadolu Erzurum kar kış Palandöken

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