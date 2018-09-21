Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu

Erzurum'un Aşkale ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Koşapınar Mahallesi'nde 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra haber alınamayan ve 3 gün sonra arama çalışmaları sonucunda yayladaki gölet kenarında bitkin halde bulunan 2 çocuk annesi Pınar Unus (34), Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri servisinde tedavi altına alındı.
Olayın ardından jandarmaya ifade veren ve yakınlarına nasıl kaybolduğunu anlatan Pınar Unus’un 3 gün boyunca kuşburnu yiyerek karnını doyurduğu ortaya çıktı.
Unus’un ifadesinde, "Yürümek için Koşapınar Mahallesi'nden çıktım. Belli bir süre yürüdükten sonra yolumu şaşırdım. Sürekli bir yön bulmak için yürüdüm. Her yerde kuşburnu vardı. Bunları yiyerek hayatta kaldım. Gece ayı ve kurt yanıma kadar geldi. Gizlendim. Ben yabani hayvanları gördüm onlar beni görmedi. Saldırmalarından kurtuldum. Sonra jandarma ekipleri, vatandaşlar beni buldu" dediği öğrenildi.
Kaynak:İHA
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