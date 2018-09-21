HABER

Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

Erzurum’da kaybolduktan 3 gün sonra bulunan kadının kuşburnu yiyerek hayatta kaldığı ortaya çıktı. Kırsal alanda ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtulan 2 çocuk annesi kadın, psikiyatri servisinde tedavi altına alındı.

Erzurum'un Aşkale ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Koşapınar Mahallesi'nde 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra haber alınamayan ve 3 gün sonra arama çalışmaları sonucunda yayladaki gölet kenarında bitkin halde bulunan 2 çocuk annesi Pınar Unus (34), Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri servisinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından jandarmaya ifade veren ve yakınlarına nasıl kaybolduğunu anlatan Pınar Unus’un 3 gün boyunca kuşburnu yiyerek karnını doyurduğu ortaya çıktı.

Unus’un ifadesinde, "Yürümek için Koşapınar Mahallesi'nden çıktım. Belli bir süre yürüdükten sonra yolumu şaşırdım. Sürekli bir yön bulmak için yürüdüm. Her yerde kuşburnu vardı. Bunları yiyerek hayatta kaldım. Gece ayı ve kurt yanıma kadar geldi. Gizlendim. Ben yabani hayvanları gördüm onlar beni görmedi. Saldırmalarından kurtuldum. Sonra jandarma ekipleri, vatandaşlar beni buldu" dediği öğrenildi.

2151259_e257fb466a0696f90c927efb78e79469

Kaynak:İHA


PARTNERTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmazTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz
Taşköprü'de çirkinliğin izleri siliniyorTaşköprü'de çirkinliğin izleri siliniyor
TBMM Başkanı Binali Yıldırım Azerbaycan'daTBMM Başkanı Binali Yıldırım Azerbaycan'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum ayı Kürt

En Çok Okunan Haberler

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
KİM BİLİR NE DERDİ VAR
YAA..AYI VE KURTU GÖRMÜŞTE..ONLAR GÖRMEMİŞ HADİ CANIM SENDE..KOKUNU KİLOMETRELERCE ÖTEDEN ALIRLAR...
bu kadını bu hale getiren sebep nedir? onu çok merak ediyorum
Diğer Haberler
Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Adnan Oktar'ın kedicikleri neden birbirine benziyor? İşte yanıtı

Adnan Oktar'ın kedicikleri neden birbirine benziyor? İşte yanıtı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.