HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzurum'da kedi ve yavruları için yıkım durduruldu

Erzurum'da kedi ve yavruları için yıkım durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 17:17 | Son Güncelleme

Erzurum merkez Aziziye Belediyesi'nce kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Gezköy Mahallesi'ndeki metruk bir evde kedi yavrularının görülmesi üzerine yıkıma ara verildi. 5 günlük takibin ardından yakalanabilen anne ve 5 yavru kedi hayvan barınağında koruma altına alındı.

Merkez Aziziye Belediyesi'nce kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Gezköy Mahallesi'nde terkedilen müstakil evde anneleri tarafından beslendiği öğrenilen kedi yavruları için Erzurum Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı yetkilileri ile Aziziye Belediyesi adeta seferberlik ilan etti. Annelerinin nerede olduğu tespit edilemeyen, görüldüğünde ise yakalanamayan yavru kedilerin korunması için çaba gösterildi. Yavru kedilerin anneleri ile birlikte hayvan barınağına götürülmesi için uzun süreli bir çaba gösterildi. Aziziye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince her gün yapılan takibin ardından yavru kedilerin annesi ancak 5 gün sonra yavrularla birlikte muhafaza altına alınabildi. Anne ve yavru kediler Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına götürülerek koruma altına alındı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediyenin fen işleri ekibi ile ve Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı yetkililerinin göstermiş olduğu özveriden dolayı teşekkür etti. Son yıllarda savaşların egemen olduğu dünya üzerinde insan hayatının neredeyse yok sayıldığını hatırlatan Başkan Orhan, “Belediye ekiplerimizin 5 yavru kedi ve annesinin hayatının korunması adına göstermiş olduğu örnek çalışmayı takdirle karşılıyorum. Günümüzde hayvanlar için böylesi bir fedakârlık gerçekten memnuniyet verici. Allah Teâlâ'nın 'Onlar benim sessiz kullarımdır' dediği hayvanların korunması insanlık vazifemizdir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAile boyu tatil!Aile boyu tatil!
Polis aracına çarptı, 'Polis çağırmayın' dediPolis aracına çarptı, 'Polis çağırmayın' dedi
Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak? Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Pes' dedirten görüntüler! Hiçbir şey onları durdurmuyor

'Pes' dedirten görüntüler! Hiçbir şey onları durdurmuyor

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Diğer Haberler
CHP'den AK Parti'ye flaş çağrı: Yüzde 50 kota getirilsin

CHP'den AK Parti'ye flaş çağrı: Yüzde 50 kota getirilsin

Döner kardeşler suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi

Kadın iç çamaşırı ve etek giydirilip videosu paylaşılmıştı! Dikkat çeken sözler

Çankırı’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Bir ilde daha yasak getirildi

İBB'den Küçükçekmece Gölündeki balık ölümleriyle ilgili açıklama

İBB'den Küçükçekmece Gölündeki balık ölümleriyle ilgili açıklama

Artvin’de yeni koronavirüs vakalarının kaynağı 'döner partisi'

Vali açıkladı! Şehirdeki yeni vakaların kaynağı 'döner partisi'

12 öğrencinin TYT'den erken çıkarılmasına ilişkin inceleme! Gözetmen 'sınav süresini bilmiyordu' iddiası

12 öğrencinin TYT'den erken çıkarılmasına ilişkin inceleme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.