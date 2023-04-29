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Erzurum'da korkunç olay! 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü, 13 yaşında katil oldu

29.04.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 13 yaşındaki M.A.Y.Ç., ağabeyini bacaklarından vuran 20 yaşındaki Mustafa Dalga'yı 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Göğüs, koltuk altı ve sırtından yaralanan Dalga, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dalga, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verilirken M.A.Y.Ç., gözaltına alındı.

Erzurum'da korkunç olay! 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü, 13 yaşında katil oldu

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 100 Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Yaralama suçundan 8 kaydı bulunan M.A.Y.Ç., geçen yıl eylül ayında ağabeyini pompalı tüfekle bacağından vurup yaralayan Mustafa Dalga ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y.Ç., yanındaki bıçağı çekip, Dalga'yı göğüs, koltuk altı ve sırtından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Dalga, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin M.A.Y.Ç. olduğunu tespit etti. M.A.Y.Ç., kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanıp, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Mustafa Dalga’nın cenazesi, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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