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Erzurum'da korkunç olay! İki otomobil koyun sürüne çarptı: 40 koyun telef oldu

07.09.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Oltu ilçesinde iki otomobilin sürüye çarpması sonucu 40 koyun telef oldu. Korkunç kazayla birlikte onlarca koyun yola savrulurken, ortalık adeta kan gölüne döndü.

Oltu-Göle karayolunun 6’ncı kilometresinde akşam saatlerinde Fırat Sağlam, koyunlarını karşıdan karşıya geçirirken Serdar Atasoy yönetimindeki otomobil koyun sürüsüne çarptı. Erdem Polat yönetimindeki diğer bir otomobil de Serdar Atasoy’un otomobiline arkadan çarptı. Kazada 40 koyun telef olurken Serdar Atasoy hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü Oltu Devlet Hastanesinde sevk edildi. Fırat Sağlam’ın aynı yerde üç gün önce de kamyon çarpması sonucu 45 koyununun telef olduğu ortaya çıktı.

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"ARKADAN ÇARPMAK ZORUNDA KALDIM"

Otomobil sürücüsü Erdem Polat, "Ankara’dan geliyorum. Şenkaya Kömürlü köyüne gidiyordum. Bu yolda ışık yok aydınlatma yok. Önümdeki araç sürüye birden girince ben de arkadan çarpmak zorunda kaldım. Ama sürü sahipleri her hangi bir ışık reflektör gibi bir şey tutmuyorlardı tamamen karanlıktı. Öndeki araç da göremedi. Zaten sürüyü karşıya götüren kişide kesinlikle uyarıcı ışık reflektör uyarı lambası falan kesinlikle yoktu o yüzden biz böyle bir kaza yaptık." dedi.

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"İKİ GÜN ÖNCE DE 45 KOYUNUM TELEF OLDU"

Sürü Sahibi Fırat Sağlam "Koyunlarımızı hayvan geçiş noktasından geçiriyorduk ne kadar uyardıysak da son sürat geliyorlardı. Bu nokta çiftliklerin giriş yeri. İki tarafta da levha var ama adamlar yine de son sürat geliyorlar. İki gün önce aynı olayı yine yaşadık. Onda da 45 koyunum telef oldu buna yetkililerin bir çözüm getirmesi lazım. İnsanlar levhalara uymuyorlar" dedi.

Sağlam’ın toplam 200 koyunu bulunduğu 45’inin iki gün önce kamyon çarpması sonucu telef olduğu, bu gün de otomobillerin çarpması sonucu 40 koyunun telef olduğu belirtildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
çarpan adam hızlı geliyor da sen neden adamın dediği gibi yola doğru ışık vs tutmuyorsun ?
gitti 95 koyun 95x2500=237.500 yazık
iki hafta önce bende son anda farkettim bogazlıyan kayseri yolunda pikap lan zor dura bildim karanlıkta hiçbir uyarı yoktu

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