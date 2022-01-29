HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzurum'da korkunç olay! Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'da korkunç olay! Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

29.01.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da bir kadın tartıştığı kocasını kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Adem Yüzbey tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzurum'da korkunç olay! Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, Pasinler ilçesine bağlı Otlukkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arzu Yüzbey ile kocası Adem Yüzbey arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı.

KALBİNDEN BIÇAKLA AĞIR YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Arzu Yüzbey, kocasını kalbinden bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Adem Yüzbey’e (35) yaptığı ilk müdahalenin ardından Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Adem Yüzbey kurtarılamadı. Eşi Arzu Yüzbey ise gözaltına alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Çiftin iki çocuğu olduğu ve altı yıllık evli oldukları öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Eşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek kararEşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek karar
Çıldır Gölü'nde buz pateni yaptı, sosyal medya onu konuştu! Çıldır Gölü'nde buz pateni yaptı, sosyal medya onu konuştu!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Herkes isyan ediyordu! Elektrik faturaları ile ilgili flaş talep

Herkes isyan ediyordu! Elektrik faturaları ile ilgili flaş talep

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'daki Afgan gaspçı iddiasında yeni gelişme

İstanbul'daki Afgan gaspçı iddiasında yeni gelişme

Eymen'in ölümüne neden olmuştu: İntihara teşebbüs ettim

Eymen'in ölümüne neden olmuştu: İntihara teşebbüs ettim

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Notlarını sesli almak isteyenlere tavsiyeler

Notlarını sesli almak isteyenlere tavsiyeler

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.