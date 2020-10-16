Erzurum'da korkunç olay! Yaşlı kadını boğazı kesilerek öldürüldü

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde bulunan site içindeki 7'nci katındaki 29 numaralı dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan annesi Melek Bulut'tan haber alamayan kızı, komşusunu arayarak yardım istedi. Bir süre sonra kendisi de annesinin evine geldi. Doğalgaz sayacının üzerindeki anahtar ile kapıyı açıp içeri giren Bulut'un adı öğrenilemeyen kızı, annesini boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.

KAPIDA ZORLAMA YOK

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, kapıda zorlama olmadığı belirledi. Yapılan incelemelerin ardında yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna gönderilirken, polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

KOMŞULARI TEDİGİN

Emine Bulut'un komşuları ise, katil ya da katil zanlılarının bir an önce yakalanmasını isteyerek, cinayetin ardından büyük korku yaşamaya başladıklarını söyledi.

(DHA)

