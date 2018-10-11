Erzurum'da korkunç olay! Yol kenarında beklerken kaçırıp tecavüz ettiler

Korkunç olay, Eylül ayında merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. 7 Eylül günü saat 23.30'da 155 polis ihbar hattını arayan bir kişi, Orgeneral Selahattin Demircioğlu Caddesi üzerindeki DSİ binası önünde bir kadının iki kişi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığını ihbar etti.

POLİSİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Olay yerine giden ekipler, kadının izine rastlayamazken, 35 dakika sonra 155'i arayan N.V., kaçırıldıktan sona kendisine tecavüz edildiğini öne sürerek yardım istedi. N.V.'nin verdiği adrese giderek kadını alan polisler, Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği'ne getirerek ifadesine başvurdu. Plakadan kamyonetin sahibi A.K. ve yanındaki arkadaşı N.B.'ye ulaşan polisler, iki kişiyi gözaltına aldı. Darbedilen N.V. için de hastaneden rapor alındı.

'DÖVEREK CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER'

İfadesi alınan N.V., "Bu kişiler kamyonetle önümde durdu. İlişki tekliflerini kabul etmedim. Araçla birkaç tur attıktan sonra yanıma geldiler. Zorla beni arkadan kucaklayarak aracın içine attılar. Dağ Mahallesi'nde 'zirve' diye bilinen yere götürdüler. Burada beni döverek zorla cinsel ilişkiye girdiler. Koynumda cüzdan içerisindeki 800-900 liramı da zorla alarak gittiler. Beni kaçırdıkları ilk olay yerinde ayakkabımın tekini düşürdüm. İkisinden de şikâyetçiyim" dedi.