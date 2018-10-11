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Erzurum'da korkunç olay! Yol kenarında beklerken kaçırıp tecavüz ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 10:17 | Son Güncelleme

Erzurum'da yol kenarında bekleyen N.V. (45) adlı kadını zorla araçlarına bindirerek götürdükleri dağlık alanda tecavüz ettikten sonra 900 TL'sini gasp ettikleri iddia adilen zanlılar için istenen ceza belli oldu. Savcı iki zanlıya da 43'er yıl 6'şar aya kadar hapis istedi.

Erzurum'da korkunç olay! Yol kenarında beklerken kaçırıp tecavüz ettiler

Korkunç olay, Eylül ayında merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. 7 Eylül günü saat 23.30'da 155 polis ihbar hattını arayan bir kişi, Orgeneral Selahattin Demircioğlu Caddesi üzerindeki DSİ binası önünde bir kadının iki kişi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığını ihbar etti.

POLİSİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Olay yerine giden ekipler, kadının izine rastlayamazken, 35 dakika sonra 155'i arayan N.V., kaçırıldıktan sona kendisine tecavüz edildiğini öne sürerek yardım istedi. N.V.'nin verdiği adrese giderek kadını alan polisler, Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği'ne getirerek ifadesine başvurdu. Plakadan kamyonetin sahibi A.K. ve yanındaki arkadaşı N.B.'ye ulaşan polisler, iki kişiyi gözaltına aldı. Darbedilen N.V. için de hastaneden rapor alındı.

'DÖVEREK CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER'

İfadesi alınan N.V., "Bu kişiler kamyonetle önümde durdu. İlişki tekliflerini kabul etmedim. Araçla birkaç tur attıktan sonra yanıma geldiler. Zorla beni arkadan kucaklayarak aracın içine attılar. Dağ Mahallesi'nde 'zirve' diye bilinen yere götürdüler. Burada beni döverek zorla cinsel ilişkiye girdiler. Koynumda cüzdan içerisindeki 800-900 liramı da zorla alarak gittiler. Beni kaçırdıkları ilk olay yerinde ayakkabımın tekini düşürdüm. İkisinden de şikâyetçiyim" dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen A.K. ve N.B., N.V. ile rızası ile para karşılığında birlikte olduklarını öne sürdüler. İki arkadaş, 8 Eylül'de tutuklanarak cezaevine konuldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, N.V.'nin ifadesinde belirttiği ayakkabı kaçırıldığı bölgede bulundu. Polis ihbar hattını arayan kişinin, DSİ güvenlik görevlisini de tanık olarak dinleyen savcılık, N.V.'nin anlattıklarını doğrular nitelikte bilgiler elde etti. Olay yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde de N.V.'nin kaçırıldığı tespit edildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kızılateş tarafından hazırlanan iddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcı Mustafa Kızılateş, A.K. ve N.B.'nin 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18'er, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3'er yıldan 10'ar yıl 6'şar aya, 'birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma' suçundan da 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. İki kişinin yargılanmasına başlanacak. (DHA)

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cinsel ilişki tecavüz gasp Erzurum

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Erzurum %70 akp %18 mhp yaşanan sıradan vakalar çocuk tecavüzleri kadın tecavüzleri kadına şiddet cinayet.. vs.. haydi şimdi tekbir getirin ve herşeyin üstünü örtün
Eeeee reis çiler bu ülkenin başkanlık sisteminden önce idama ihtiyacı vardı.. Ama reiz ısrarla çıkartmıyor.. Önüme böyle bir kanun teklifi gelirse onaylarım diyor... Eee onları koordine eden sensin.. Neden koordine etmiyorsun diye sormazlar mı... Milliyetçi biri olarak söylüyorum şu 16~17 yıllık sözde muhafazakar hükümet zamanında ahlaki çöküntü ye uğradık .. Allah sonumuzu hayır etsin
kader mahkumu bunlar dokunmayın bahçeli kızar
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