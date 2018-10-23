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Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 16:54 | Son Güncelleme

Erzurum’un yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağdı. Zeminin beyaz örtüyle kaplandığı Palandöken-Tekman yolunda kar ve oluşan tipi kışı yaşattı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezilerinden Erzurum'daki Palandöken Dağının zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü. Bugün hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü kent merkezine yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. En düşük hava sıcaklığının 1 derece hissedildiği sabah saatlerinde ise Palandöken Dağının deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'nin zirvesi beyaza büründü.

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HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Palandöken Dağının arka kısmında yer alan Tekman yolunda ise adeta kara kış yaşandı. Kar kalınlığının bazı kesimlerde 5 santimetreye ulaştığı güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kış aylarını aratmayan manzaranın yaşandığı güzergah İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.

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DON VE BUZLANMA UYARISI

Öte yandan meteoroloji yetkilileri don ve buzlanma olaylarına karşı sürücüleri uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kar kar yağışı Palandöken

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kış gelecek gelmesine de yalnız bu resmi hangi ara çektiniz... acaba orada mıydınız :)))
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