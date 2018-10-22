Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Palandöken ilçesinde yaşanan olayda, otomobilin lastiğinin kesildiği ve camlarının kırıldığı görüldü. Şüpheli şahıs, plaka bilgisinden yola çıkılarak yapılan araştırmalar sonucunda kıskıvrak yakalandı. Trafik magandası tarafından ezilen kişi ise önce vatandaşların ardından da ambulansla olay yerine gelen gelen sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.

1 / 5 Erzurum’un Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, hızla gelen 49 plakalı bir otomobil kaldırımda bulunan yayaların üzerine aracı sürdü. Kaldırımda bulunan bir kişiye çarpıp ezen otomobil daha sonra iş yerlerinin camlarını da kırarak kaçtı. Bu sırada kaldırımda bulunan çocuklar son anda ezilmekten kurtuldu.

2 / 5 Kaçan otomobilin lastik izlerini süren Asayiş Şubesi ekipleri aracı yaklaşık 1 kilometre ileride bir apartmanın yan tarafında terk edilmiş halde buldular. Aracın lastiğinin kesilerek canta indiği ve camlarının kırık olduğu görüldü. Plaka bilgisinden çalışma yapan polis ekiplerinin şüpheli şahsı daha sonra yakaladıkları öğrenildi.

3 / 5 Öte yandan otomobilin çarptığı ve acı içerisinde yerde kıvranan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 / 5 Ambulans gelmeden önce yaralanan kişinin başında biriken vatandaşlar ilk müdahalede bulunarak, yaralı kişiyi sakinleştirmeye çalıştı