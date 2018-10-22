Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Palandöken ilçesinde yaşanan olayda, otomobilin lastiğinin kesildiği ve camlarının kırıldığı görüldü. Şüpheli şahıs, plaka bilgisinden yola çıkılarak yapılan araştırmalar sonucunda kıskıvrak yakalandı. Trafik magandası tarafından ezilen kişi ise önce vatandaşların ardından da ambulansla olay yerine gelen gelen sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.
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