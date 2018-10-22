HABER

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 07:53 | Son Güncelleme

Erzurum'daki Kayakyolu semtinde yaşanan maganda dehşeti kan dondurdu. Kaldırımda duran vatandaşın üzerinden geçip çocukları ezmeye çalışan trafik magandası bir süre kaçtıktan sonra aracı ter etti. 10'a yakın çocuğun ezilmekten son anda kurtulduğu olayda edinilen bilgilere göre, maganda iş yerlerinin camlarını da kırdı.

Palandöken ilçesinde yaşanan olayda, otomobilin lastiğinin kesildiği ve camlarının kırıldığı görüldü. Şüpheli şahıs, plaka bilgisinden yola çıkılarak yapılan araştırmalar sonucunda kıskıvrak yakalandı. Trafik magandası tarafından ezilen kişi ise önce vatandaşların ardından da ambulansla olay yerine gelen gelen sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.

1 / 5

Erzurum’un Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, hızla gelen 49 plakalı bir otomobil kaldırımda bulunan yayaların üzerine aracı sürdü. Kaldırımda bulunan bir kişiye çarpıp ezen otomobil daha sonra iş yerlerinin camlarını da kırarak kaçtı. Bu sırada kaldırımda bulunan çocuklar son anda ezilmekten kurtuldu.
2 / 5

Kaçan otomobilin lastik izlerini süren Asayiş Şubesi ekipleri aracı yaklaşık 1 kilometre ileride bir apartmanın yan tarafında terk edilmiş halde buldular. Aracın lastiğinin kesilerek canta indiği ve camlarının kırık olduğu görüldü. Plaka bilgisinden çalışma yapan polis ekiplerinin şüpheli şahsı daha sonra yakaladıkları öğrenildi.
3 / 5

Öte yandan otomobilin çarptığı ve acı içerisinde yerde kıvranan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
4 / 5

Ambulans gelmeden önce yaralanan kişinin başında biriken vatandaşlar ilk müdahalede bulunarak, yaralı kişiyi sakinleştirmeye çalıştı
5 / 5

Ambulansın gelmesiyle sağlık görevlilerinin müdahale ettiği hasta, sedyeyle araca taşınarak en yakın hastaneye götürüldü. O anlarda kameralar olanları saniye saniye kaydetti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum trafik magandası otomobil

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Kral Selman ve Veliaht Prens'ten Kaşıkçı ailesine başsağlığı mesajı

Kral Selman ve Veliaht Prens'ten Kaşıkçı ailesine başsağlığı mesajı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni damadı çırılçıplak ağaca bağladılar!

Yeni damadı çırılçıplak ağaca bağladılar!

2 gündür aranıyordu! Çalılık alanda bulundu

2 gündür aranıyordu! Çalılık alanda bulundu

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

Zonguldak'ta yağış sonrası yol çöktü

Zonguldak'ta yağış sonrası yol çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.