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  4. Erzurum’da 'pes' dedirten görüntü! İntihar girişimini film izler gibi izlediler

Erzurum’da 'pes' dedirten görüntü! İntihar girişimini film izler gibi izlediler

14.09.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da balkonda intihara kalkışan alkollü şahıs, 2 saat süren çabalar sonucu ikna edilerek indirildi. Binanın önünde toplanan meraklı kalabalık ise, ellerinde telefonlarla saniye saniye olanları izleyip kaydetti.

Erzurum’da 'pes' dedirten görüntü! İntihar girişimini film izler gibi izlediler

Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam Yakutiye ilçesi Ali Ravi Mahallesi'ndeki atıl bir binanın 5. katında meydana geldi.

Alkollü olduğu belirlenen ve ailevi sorunları olduğu öğrenilen Gökhan K. (37) binanın üst katına çıktı. Balkon demirlerinden sırtı dönük vaziyette asılan Gökhan K., etrafına bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen Erzurum Arama Kurtarma ekibine bağlı intihar müzakerecisi Lokman Toptaş tarafından 2 saatin sonunda ikna edilen adam intihardan vazgeçirildi. Bu sırada aşağıda toplanan meraklı kalabalık ise dikkat çekti.

FİLM GİBİ İZLEDİLER

Alanda toplanan kişiler ellerine aldıkları telefonlarla saniye saniye yaşananları kaydetti. Film gibi saatlerce yaşananları takip eden meraklı kalabalık, şahsın intihardan vazgeçmesi sonrası alkışla destek verdi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Erzurum
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