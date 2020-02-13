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  4. Erzurum'da sahibinin elinden kaçan boğa trafiği birbirine kattı

Erzurum'da sahibinin elinden kaçan boğa trafiği birbirine kattı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.02.2020 11:36 | Son Güncelleme

Erzurum’da sahibinin elinden kaçan 900 kiloluk boğa trafiği birbirine kattı.

Erzurum’un Aziziye ilçesinde kesimhaneye götürülmek üzere kamyonete yüklenmeye çalışılan yaklaşık bir tonluk boğa, sahibinin elinden kaçarak Erzurum’un en işlek yollarından birisi olan D-260 karayoluna çıktı. Yola çıkan boğa panikleyerek araçların arasında sağa sola çarparak kaçtı.

Boğanın sahibi Necmi Bulut kızgın boğayı yakalamak için uzun süre uğraş verse de boğayı durdurmayı başaramadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri boğaya uyuşturucu iğne yaptı.

İğnenin etkisiyle yorulan boğayı sahibi Üniversite kavşağında yakalamayı başardı. Ardından kızgın boğa, kamyonete yüklenerek kesimhaneye götürüldü.

(İHA)

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Boğa Erzurum

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