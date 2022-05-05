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Erzurum'da tabela önündeki fotoğrafları tepki çekmişti! Öğretmenler hakkında flaş karar

05.05.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 4 öğretmenin Türkçe ve Kürtçe yazıların bulunduğu bir tabela önündeki fotoğrafı sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. El hareketi yaparak çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 4 öğretmen, açılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Erzurum'da tabela önündeki fotoğrafları tepki çekmişti! Öğretmenler hakkında flaş karar

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 4 öğretmen, yol tabelası önünde çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşmış ve görüntüler büyük tepki çekmişti. Sosyal medya paylaşımları dolayısıyla haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan 4 öğretmenle ilgili karar verildi...

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel sosyal medya hesaplarında ilçe giriş tabelası önünde yayınlamış oldukları görselden dolayı öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde tabela önündeki fotoğrafları tepki toplamıştı! Öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldıErzurum'un Karayazı ilçesinde tabela önündeki fotoğrafları tepki toplamıştı! Öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı

Çiçek, tahkikat sonuçlanana kadar söz konusu öğretmenlerin açığa alındığını bildirdi.

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Karayazı ilçesi girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştıkları belirtilen 4 öğretmen hakkında 3 Mayıs'ta Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. (AA)

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sosyal medya Öğretmen
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