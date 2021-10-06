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  4. Erzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı

Erzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı

06.10.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç haber Erzurum'dan geldi. Yakutiye ilçesinde Ebubekir Sıddık Ş. (38), tartıştığı 14 yaşındaki kızı D.Ş.'yi 24 yerinden bıçakladı. Ağır yaralı halde kızını bırakıp kaçan Ebubekir Sıddık Ş., yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 1 Ekim günü Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Ebubekir Sıddık Ş., evde tartıştığı kızı D.Ş.'yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine 24 bıçak darbesi alan D.Ş., komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kurtuluş ve Şehitler Mahallesi ile sanayi sitelerinde arama yapan, metruk binalar, park ve bahçeleri kontrol eden ekipler, şüpheliyi Horasan- Erzurum karayolunda yakalayarak gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ebubekir Sıddık Ş., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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