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Erzurum'da vatandaşları şaşırtan olay! Gece saatlerinde görüldü: Çok heyecanlıyız

28.01.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Oltu Çayında yiyecek arayan su samuru ailesi objektiflere yansıdı. Gece saatlerinde görülen su samurları heyecan yaratırken vatandaşlar kendilerini şanslı saydılar. Bölgede yaşayan Barış Bektaş ise “İlk defa su samuru gördük Oltu çevresinde bu bizim için büyük bir şans büyük bir ilgiyle bunları korumamız gerek heyecanlıyız şanslıyız diye bilirim” dedi.

Erzurum'da vatandaşları şaşırtan olay! Gece saatlerinde görüldü: Çok heyecanlıyız

Dün gece saat 22.30 sıralarında Oltu Aslan paşa Mahallesi Atatürk Caddesi ikinci köprünün altına bir anne su samuru üç yavrusu ile birlikte görüldü. Yiyecek ararken objektiflere yakalanan hayvanlar, insanlardan rahatsız olurken yavru su samurları saklanmaya başladı. Anne samur Oltu çayında aşağı yukarı giderek dakikalarca yavrularına seslenerek aradı.

''İLK DEFA GÖRDÜK, ŞANSLIYIZ''

Oltulu vatandaşlar ise su samurlarını ilk defa gördükleri için kendilerini şanslı saydılar. Oğuzhan Önal, “Nesli tükenmekte olan Su samurları ilk defa Oltu Çayında gördük” dedi.

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Barış Bektaş ise “İlk defa su samuru gördük Oltu çevresinde bu bizim için büyük bir şans büyük bir ilgiyle bunları korumamız gerek heyecanlıyız şanslıyız diye bilirim” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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