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Erzurum'da yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 00:58 | Son Güncelleme

Erzurum’da uzman çavuşluktan ihraç edilen bir şahıs önce eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü bacanağını sonra kaçmaya çalışan baldızını öldürdü.

Olay, saat 22.10 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde meydana geldi. İddiaya göre, uzman çavuşluktan ihraç edilen M.T. (41), eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü bacanağı F.Ö.’nün (27) evinin önüne geldi.

Dışarıda bekleyen M.T., bacanağı F.Ö. ve eşi H.Ö.’nün (29) araçlarına bindiği sırada tabancasıyla yanlarına gitti. M.T., aracın kapısını açarak önce sürücü koltuğundaki bacanağını, ardından araçtan kaçmaya çalışan baldızını vurdu.

BACANAĞI OLAY YERİNDE BALDIZI İSE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.Ö.’nün araç içerisindeki cansız bedeniyle karşılaşırken H.Ö.’nün ağır yaralı olduğunu belirledi. H.Ö. yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Bacanağı ve baldızını öldüren M.T. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

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