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Erzurum'da yaşlı adam gördüğü reklama kapıldı, elindeki maaşından oldu: 2 gündür çadır kurdum

24.05.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 72 yaşındaki adam özel bir bankaya maaşını taşıdıktan sonra çektiği kredinin sigorta parasının ve faizinin yüksek olması nedeniyle banka önüne çadır kurarak eyleme başladı. Batmaz, '' ‘Maaşını bankaya al 3 bin TL’yi al’ diye bir reklam vardı. 3 bin TL’ye kapıldık emekli maaşımızı buraya aktardık. Bir ay sonra o parayı geri aldılar. Emekli maaşımız yetmediğinden dolayı kredi kullandık. Mağdur olduk, 2 gündür çadır kurdum. Adamlar kanun bile tanımıyor'' diyerek yaşadığı durumu anlattı.

Erzurum'da yaşlı adam gördüğü reklama kapıldı, elindeki maaşından oldu: 2 gündür çadır kurdum

Erzurum’da yaşayan emekli 72 yaşındaki tesisat ustası bir bankanın ‘emekli maaşını buraya taşı 3 bin TL promosyon’ reklamını görerek maaşını taşıdı. Bankanın daha sonra verdiği promosyonu geri alması üzerine ve çektiği kredinin sigorta ücreti ile faizinin yüksek olması nedeniyle banka önüne çadır kurarak eyleme başlayan Batmaz, gece gündüz banka önünde bekliyor.

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Batmaz, "Biz emekliyiz. Banka bir reklam vardı. Reklam camına bir reklam yapıştırmıştı ‘Maaşını bankaya al 3 bin TL’yi al’ diye. 3 bin TL’ye kapıldık emekli maaşımızı buraya aktardık. Bir ay sonra o parayı geri aldılar. Emekli maaşımız yetmediğinden dolayı kredi kullandık. Kredilemiz 11 bin TL onun yanında 5 bin 500 lira sigorta parası istiyor. Burada 60 yaş altı ve üstü olarak emekli kredilerini bölmüşler. 60 yaş üstünün ölüm riski fazla olduğu için sigorta parası fazla oluyor. 5 bin 500 lira sigorta parası eklediler. 48 ay vade ile para 22 bin liraya çıktı. Aldığım para 11 bin TL. Ben bugüne kadar 40 bin lira ödedim. Halen daha banka benden 14 bin lira para istiyor.

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''ADAMLAR KANUN BİLE TANIMIYOR''

Maaşım elinde zaten alacağını almadığı zaman bizim bankadan paramızı almak gibi bir şansımız yok. Maaşımdan fazladan para kesiliyor, gerekçesini de kredi çektiğimizi gösteriyor. İspat için belge istediğimizde de mahkemeye ver diyor. Mağdur olduk, 2 gündür çadır kurdum. Sonuç alana kadar devam edeceğim. Benim gibi yüzlerce vatandaş var. Adamlar kanun bile tanımıyor” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bankalarda ALLAH korkusu yok birde üç kağıtçı çalışanlar varsa kanunların açıklarını iyi kullanıyorlar, hangi banka olduğunu bildirseydin banka seninle irtibata geçerdi, gidip polise şikayetini bildirip mahkemeye ver yoksa daha çok soyarlar da soyarlar
kredi kullanıp parayı yiyip bankayı suçlamak ne diyeyim ki
Geçmiş olsun amca. Köylü kurnazı olunca böyle artık. Karşında koskoca banka var. Sen daha akıllı değilsin yani.

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