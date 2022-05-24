Erzurum'da yaşlı adam gördüğü reklama kapıldı, elindeki maaşından oldu: 2 gündür çadır kurdum

Erzurum’da yaşayan emekli 72 yaşındaki tesisat ustası bir bankanın ‘emekli maaşını buraya taşı 3 bin TL promosyon’ reklamını görerek maaşını taşıdı. Bankanın daha sonra verdiği promosyonu geri alması üzerine ve çektiği kredinin sigorta ücreti ile faizinin yüksek olması nedeniyle banka önüne çadır kurarak eyleme başlayan Batmaz, gece gündüz banka önünde bekliyor.

Batmaz, "Biz emekliyiz. Banka bir reklam vardı. Reklam camına bir reklam yapıştırmıştı ‘Maaşını bankaya al 3 bin TL’yi al’ diye. 3 bin TL’ye kapıldık emekli maaşımızı buraya aktardık. Bir ay sonra o parayı geri aldılar. Emekli maaşımız yetmediğinden dolayı kredi kullandık. Kredilemiz 11 bin TL onun yanında 5 bin 500 lira sigorta parası istiyor. Burada 60 yaş altı ve üstü olarak emekli kredilerini bölmüşler. 60 yaş üstünün ölüm riski fazla olduğu için sigorta parası fazla oluyor. 5 bin 500 lira sigorta parası eklediler. 48 ay vade ile para 22 bin liraya çıktı. Aldığım para 11 bin TL. Ben bugüne kadar 40 bin lira ödedim. Halen daha banka benden 14 bin lira para istiyor.

''ADAMLAR KANUN BİLE TANIMIYOR''

Maaşım elinde zaten alacağını almadığı zaman bizim bankadan paramızı almak gibi bir şansımız yok. Maaşımdan fazladan para kesiliyor, gerekçesini de kredi çektiğimizi gösteriyor. İspat için belge istediğimizde de mahkemeye ver diyor. Mağdur olduk, 2 gündür çadır kurdum. Sonuç alana kadar devam edeceğim. Benim gibi yüzlerce vatandaş var. Adamlar kanun bile tanımıyor” şeklinde konuştu.

(İHA)

