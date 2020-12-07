Erzurum'daki vahşette kahreden detay! 'Raci bizi vurmaya geliyor'

Olay, dün Hilalkent Mahallesi Özbağ Siteleri'nde meydana geldi. Cezaevinden 3 ay önce çıktığı belirtilen Raci A., çocuklarını görmek için boşandığı eşi 5 çocuk annesi Gülçin Karabıyık’ın evine geldi. Raci A., eski eşini ve kızları 24 yaşındaki Burçin ile 17 yaşındaki Cansu’yu yanında getirdiği silahla vurarak öldürdü. İddiaya göre evde bulanan Emre Can A. ve Ferdi A. babalarının silahla kaçtığını görünce durumu polise bildirdi.

Kaçan zanlı, silahla cadde ortasında intihara kalkışarak, sağa sola ateş açmaya başladı. Özel Harekat Polisi tarafından zanlı elinden vurularak etkisiz hale getirildi. Anne ve kızlarının cenazesi olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından bugün cenazeler yakınlarına teslim edildi.

"BİR GÜN ÖNCE KARAKOLU ARAMIŞ, RACİ BİZİ VURMAYA GELİYOR, DEMİŞ"

Öldürülen Gülçin Karabıyık’ın kardeşi Suat Karabıyık, “Bu şahıs bir ay önce bir kadını kaçırmış, 6 tane çocuğu varmış. Antalya’ya gitmişler sonra tekrar dönüp Dadaşkent’te ev tutmuşlar. İki oğluna evin kirasını, elektrik, su faturasını ödetmiş. Bizim babamızdan kalan bir ev vardı belediye yıktı, kişi başı 5 bin lira aldık. Eve gitmiş kardeşime parayı bana vereceksin demiş kardeşim de vermem demiş. Parayı neden vereyim diye sorunca da kaçırdığım kadına telefon alacağım demiş. Benim kardeşim de karakolu arıyor ki durum böyle bizi vurmaya geliyor diyor. Sabah geliyor kapıya açınca kardeşimi ve kızları vuruyor. Kızı da annemi vurma diyor kızını da vuruyor. Diğer kızının sırtından sıkmış. 30 senedir kavgalıydılar. 3 ay önce cezaevinden çıktı. En büyük oğlu da cezaevinde. 26 suç hakkında dosyası var. Şimdi bir huy çıkmış kadından boşanıyor gelip öldürüyor. Kadından sinirini alamayınca kızlarını vuruyor. Bir ay önce de parmağını kırmıştı kardeşimin” şeklinde konuştu.

Öte yandan, en büyük çocukları Anıl A.’nın hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Anne ve kızlarının cenazeleri, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda defnedilecek.

(DHA)

