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Erzurum 'Demokrasi Nöbeti'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 02:02 | Son Güncelleme

ERZURUM'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yıldönümü sebebiyle demokrasi nöbeti tutuldu.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yıldönümü sebebiyle demokrasi nöbeti tutuldu. Etkinlik kapsamında Erzurum'da yapımı devam eden Şehir Hastanesi’nin ışıkları 15 Temmuz için yakıldı.

Erzurum’da şehit mezarlarını ziyaretlerle başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri akşam saat 20.00’de merkez Yakutiye ilçesindeki Polisevi önünde demokrasi nöbetiyle devam etti. Trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan 'demokrasi nöbeti'ne binlerce Erzurumlu katıldı. Ellerinde bayraklarla alana gelen vatandaşlar, 3’üncü yılında bir kez daha darbe girişimini protesto etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Kur’an-ı Kerim okunmasından sonra şiir dinletisi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konseri verdi. Konserin ardından Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Selami Altınok ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, günün anlam ve önemini anlattı. 15 Temmuz belgesel gösterimi ile geceye özel hazırlanan videoların gösterimi yapıldı. Erzurum’daki 'demokrasi nöbeti' camilerden okunan sala ve dualarla sona erdi.

HASTANE IŞIKLARI 15 TEMMUZ İÇİN YANDI

Bu arada Erzurum’da 2013 yılında yapımına başlanan ve yüzde 90’lık bölümü tamamlanan Şehir Hastanesi'nin ışıkları da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında yandı. Hilal şeklindeki terası ve diğer bölümlerinin ışıkları etkinlikler bitene kadar sönmedi.

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