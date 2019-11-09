Erzurum "ecdadına saygı" için yürüdü

Anadolu'nun en önemli şehirlerinden olan ve bu nedenle "İslam'ın kilidi" olarak adlandırılan Erzurum'da binlerce kişi, 142 yıl önceki Osmanlı-Rus Savaşı'nda vatan savunması için "Mehmet"inin yardıma koşan ecdadının izinde aynı ruh ve heyecanla Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'na "saygı yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzere iken ellerindeki nacak ile baltalarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'na "saygı yürüyüşü" organize edildi.

Kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki tabyalara yapılacak yürüyüş öncesi, tarihteki gibi cami hoparlörlerinden "Ey Erzurumlular, ey ahali. Düşman Aziziye tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını ve milletini seven yetişsin." çağrıları yapıldı.

Ezan ve çağrılarla kentteki camilerde buluşan ve aralarında yaşlılar ile çocukların da bulunduğu binlerce vatandaş, sabah namazı sonrası selalar eşliğinde önce Karskapı Şehitliği'ne giderek burada dua etti.