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  4. Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kar bekleniyor

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kar bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da aralıklı hafif kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan ve Ağrı çevrelerinde aralıklı hafif kar yağışı beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer sis ve pus olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 26, Kars'ta 17, Ağrı ve Ardahan'da 15, Erzurum'da 12, Erzincan'da 7, Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığı ise Erzincan'da 4, Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Erzurum'da 5, Kars'ta 9, Ağrı'da 11 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 60, Sarıkamış'ta 55 ve Ergan'da 22 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesinin yanı sıra pus beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere ilgilileri dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

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Doğu Anadolu Erzurum kar yağışı Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

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