HABER

Erzurum Gar Müzesi’nde asırlık malzemeler sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 09:05 | Son Güncelleme

Erzurum Garı’nda 2006 yılında açılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Müzesi’nde eski dönemden itibaren kullanılan malzemeler sergileniyor.

Erzurum Garı’nda 2006 yılında açılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Müzesi’nde eski dönemden itibaren kullanılan malzemeler sergileniyor. Erzurum’da başka bir örneği olmayan kuruluş madalyasının da yer aldığı müzede 2 bin 100’ün üzerinde eser bulunuyor.
Erzurum’da asırlık antika eşyaların bulunduğu TCDD Müzesi, demir yolları tarihine ışık tutuyor. Müzede eski dönemde demir yolu çalışanlarının kullandığı aletler ve yüzlerce tarihi eser yer alıyor. Yolculuk için treni tercih eden vatandaşlar da müzeye yoğun ilgi gösteriyor.
İlk trenin 1939 yılında geldiği Erzurum’da 44 yıl hizmet veren emekli Gar Müdürü Ahmet Başar, müze hakkında bilgi verdi. 1972 yılından beri demir yollarında çalıştığını, 7 yıl müdür yardımcısı, 20 yıl ise müdür olarak görev yaptığını anlatan Başar, Erzurum Garı’na hayatını adadığını ve işini aşk ile yaptığını söyledi. Ankara ve İstanbul’a gittiği zaman oradaki müzeleri görünce etkinlendiğini ifade eden Başar, "Batıda müze varsa Erzurum’da neden olmasın çağrışımı yaptım. Dolayısıyla 2 yıl içerisinde bu malzemeleri toplayarak 2006 yılında bu müzeyi faaliyeti geçirdim. 2 bin 100’ün üzerinde obje var burada. Kendim topladım, diğer istasyonlardan, gar müdürlüklerinden yardımlarla toparladık. Birçok objede bizde vardı zaten. Onları gün yüzüne çıkararak bu hale getirdik. Çokta rağbet gördü" dedi.

"Kuruluş madalyası alan tek doğu ili Erzurum"
Kuruluş madalyası alan tek doğu ilinin Erzurum olduğunu belirten Başar, “Ankara’daki müze müdürüyle görüştüğümüzde Erzurum’a ait kuruluş madalyası mevcuttu. Kimseye verilmiyordu. Temaslarımız sonucu madalyayı Erzurum’a getirdik. Garın 1939’daki açılışında kullanılan madalya şimdi Erzurum’da. Başka bir örneği de bulunmuyor” diye konuştu.
Müzenin açılışından sonra vatandaşların Erzurum Garı’na ilgisinin arttığını söyleyen Başar, “Dolayısıyla yolcumuzun kapasitesi arttı ve büyük rağbet gördü. Benim tavsiyem vatandaşımızın demir yollarını tercih etmesi. Buradaki bulunan objeler geçmiş yıllarda kullanılan araçlardı ama teknoloji gelişince bu araçlar miladını doldurdu. Bundan
sonra hızlı tren de gelecek, bekliyoruz. Vatandaşlarımızın demir yollarını tercih etmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

PARTNERSalda Gölü uyarısı: Adım dahi atmayınSalda Gölü uyarısı: Adım dahi atmayın
‘Arılar beni tanır’ dedi, yarı çıplak peteklerin arısına daldı‘Arılar beni tanır’ dedi, yarı çıplak peteklerin arısına daldı
Ordu’ya Şehir Hastanesi MüjdesiOrdu’ya Şehir Hastanesi Müjdesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma!

Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma!

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar!

Araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

ABD'den Türkiye açıklaması: Kararlıyız

ABD'den Türkiye açıklaması: Kararlıyız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem

İzmir'de deprem!

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hareketlilik: 7 terörist öldürüldü

Sınır ötesinde hareketlilik! Öldürüldüler

Son dakika Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti (Yaşar Büyükanıt kimdir?)

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yağışlar ne zaman başlayacak? Meteoroloji tarih vererek yağmur için uyardı (21 Kasım-22 Kasım hava durumu tahminleri)

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Canlı yayında güldüren diyalog... Saymaz'dan Didem Arslan'a: İnşallah ağzın bal yesin

Saymaz'dan Didem Arslan'a: İnşallah ağzın bal yesin

Ankara Çubuk’ta otomobil devrildi: 1 ölü

Ankara Çubuk’ta otomobil devrildi: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.