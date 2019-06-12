Erzurum Havalimanı'nda uçuş iptallerine teknolojik çözüm

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Havalimanı'na yapılacak yeni sistemle ilgili, "CAT 3A sistemi ile birlikte 175 metre yükseklikteki sis tabakasına kadar uçaklar rahatlıkla iniş yapabiliyor. Bizim ölçümlerimizde Erzurum Havalimanı'nda en fazla 200 metreye kadar sis ölçüldü. Dolayısıyla bundan sonra sisli havalarda bile rahatlıkla Erzurum'a bütün uçaklar iniş ve kalkış yapabilecek. Sisten ve hava koşullarından dolayı uçak iptallerinin neredeyse sıfıra yakın olacağını ümit ediyoruz." dedi.

Vali Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile Erzurum Havalimanı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Erzurum Havalimanı Başmüdürü Muhammet Hanif Fidan ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

İnceleme sonucu gazetecilere açıklamalarda bulunan Memiş, Erzurum Havalimanı'na CAT 3A sisteminin uygulanacağını söyledi.

Memiş, CAT 3A sisteminin Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'den sonra Erzurum'da kullanılacağını belirterek, "Şu anki pistin malzemesi beton olarak yapılmış. Uçaklarımız beton piste iniş ve kalkış yapıyorlardı. Beton pistten ziyade BSK dediğimiz bütüncü sıcak karışımıyla yani petrolce bir malzemeyle pistin tamamı yani 4 kilometre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde uluslararası büyük uçakların da inebileceği standartları son derece yüksek bir pist inşa ediliyor." dedi.