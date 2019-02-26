HABER

Erzurum için kuvvetli kar yağışı ve tipi uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:56 | Son Güncelleme

Erzurum için kuvvetli kar yağışı ve tipi uyarısı

Erzurum il merkezi ve bazı ilçeleri için kuvvetli kar yağışı ile tipi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinden Aşkale, Aziziye, Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban, Karayazı ile Pasinler'de kuvvetli kar yağışı ve tipi bekleniyor.

Bugün saat 20.00'de başlayıp yarın 06.00'ya kadar süreceği öngörülen yağışla, kent merkezi ve ilçelerde kar kalınlığının 20 ila 30 santimetre olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın da beklendiği bölgede, soba ve doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

PARTNERSeçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!
Ek fotoğraflar//Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Havalimanında doğum günü sürpriziEk fotoğraflar//Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Havalimanında doğum günü sürprizi
Ekrem İmamoğlu Üsküdar'daEkrem İmamoğlu Üsküdar'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar Meteoroloji yağış

En Çok Okunan Haberler

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynaya her baktığında ağlamaya başlıyor!

Aynaya her baktığında ağlamaya başlıyor!

Şişli'de işçiler greve gitti, sokaklar çöp içinde kaldı!

Şişli'de işçiler greve gitti, sokaklar çöp içinde kaldı!

Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

20 yaşında beynindeki tümöre yenik düştü! Yürek dağlayan paylaşım

Yürek dağladı: Hiç sormadılar, 'kızınla vedalaşacak mısın' diye!

Lise öğrencileri yaraları 15 dakikada iyileştiren organik yara bandı buldu!

Bu yara bandı yaraları 15 dakikada iyileştiriyor!

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.