Erzurum iftar saatleri | Erzurum'da akşam namazı kaçta?

11 ayın sultanı olarak adlandırılan ve Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 13 Nisan itibariyle başladı. Erzurum’da oruç tutan Müslüman vatandaşlarımız ise Ramazan ayının ilk gününde akşam namazının saat kaçta okunduğunu araştırmaya başladı. Erzurum 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece saat 04:05’e kadar sahurlarını tamamladı. Peki Erzurum’da iftara ne kadar kaldı?

ERZURUM’DA AKŞAM NAMAZI KAÇTA?

Erzurum’daki vatandaşlar, 13 Nisan gecesi itibariyle ilk sahurlarına kalktı ve ilk oruç için niyet etti. 04.05’e kadar süren sahur vaktinde İstanbullular, niyetler ederek oruçlarına başladı. İstanbul için akşam namazı 13 Nisan gününde, 18:58’de okunuyor.

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