Erzurum İl Sağlık ve Halk Sağlığı müdürlüklerindeki “zimmet” davası

"Kurum beni maaşlarla ilgili görevlendirdi ve maaş bordrolarını yapıyordum. Bu işin içinde İsrafil Atar ve Adem Kanar da vardı. Diğer kişilerin bu fiillerle bir alakası yoktur. Kurum burada iki şahıs üzerine soruşturma başlatmış. Zimmet suçuna ilişkin kurulda inceleme yapıldığında orada farklı hesaplara maaş ödemesi yapıldığını öğrendim. Orada çok etkilendim. Manen çok kötü oldum. Bu arkadaşlarla herhangi bir çay içmişliğimiz yoktur. Bunu ben ortaya çıkardım. Pişmanım, kamu zararını karşılamak adına kıdem tazminatını oraya veririm. Kredi ile aldığım evim var, onu satıp karşılayayım. İmkanım oldukça devletin borcunu ödemek isterim. Tahliyemi talep ediyorum."

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Okci, hakkında herhangi bir suç duyurusu olmadan kolluk kuvvetlerine teslim olduğunu söyledi.

Erzurum'da, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde evrakta usulsüzlük yaparak yaklaşık 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 6'sı tutuklu 7 sanığın, "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlarından 15 yıl 6'şar aydan 39 yıl 6'şar aya kadar değişen hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.

Sanık Atar, Okci’nin savunmasına katılmadığını bildirerek, "Bana 3 ay para aktarımı oldu. Bunu yapmayın diye ikazım oldu. Bu olaydan dolayı 3 bin 500 lira cebimize para girdi. Diğer zimmet olayları haricindedir. Dışarda olursam zararı gidermek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Polat kendisine yatan parayı tutuklanmadan önce fazlasıyla ödediğini öne sürerek, "Ben 425 bin lira para aldım, 458 bin lira geri ödedim. Devletin zararı kalmamıştır. Bu nedenle tutuksuz yargılanmak istiyorum." dedi.

Sanık İsrafil Atar'ın oğlu tutuksuz yargılanan A.A. ise devlet memuru olmadığını belirterek, "Babam hesabıma öğrenci iken bin lira kadar para gönderiyordu. Sadece yurt parası kadar geliyordu. Hesabıma herhangi bir şekilde yüklü bir para gelmemiştir. Suçlamalarla ilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Avukat Şengül ise ifadesinde sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Sanıkların hesaplarına değişik isimler altında para gönderilmesinin suçun vasfını değiştirmeyeceğini anlatan Şengül, "Zararın karşılanması hususu suçu ortadan kaldırmamaktadır. Çünkü kurum güvenini etkilemektedir. Özel şifrelerle bu maaş işi onlara tebliğ edilmiştir. Kabul edilmese de bu olay zimmete geçirmedir. Parayı yollama şeklindeki beyanlar ikrar dahilindedir. Tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ile sevk maddeleri kapsamında cezalandırılmalarını talep ediyoruz." diye konuştu.