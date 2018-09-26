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"Erzurum İli Arazi Kullanımı Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 16:40 | Son Güncelleme

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu: - "İklim değişikliğinin arazi kullanımının üzerindeki büyük etkisi ve yanlış arazi kullanımı dikkate alındığında, tarım arazilerini korumak hayati önem taşımaktadır" - Atatürk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım Canbolat: - "Tarım sektöründe üretim ortamı olan araziler, özelliklerine göre değerlendirilip üretim ve verimliliklerinin artırılması durumunda gelecek nesillerin sağlıklı gelişmelerinin güvencesi olacaktır" - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu: - "Orman alanlarımızı ağaçlandırma yapmazsak, verimli arazilerimizi kullanmazsak gelecek nesillere ne bırakacağız?"

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, tarım arazilerini korumanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Erzurum'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesinin iş birliğiyle düzenlenen "Erzurum İli Arazi Kullanımı Çalıştayı" başladı.

Atatürk Üniversitesi Mavi Salonu'ndaki çalıştayda konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tarımın öneminin giderek arttığını, tarımın stratejik sektör olduğunu ifade etti.

Fıratoğlu, Türkiye'de tarım sektörünün yaklaşık 17 milyar dolar ihracat ile gelir sağladığını söyleyerek, "Türkiye'nin nüfusu hızla artmaktadır. Nüfusumuzun gıda ihtiyacı artarken, kıt olan tarım arazilerinin üzerindeki hızlı kentleşme ve sanayicinin baskısı da daha fazla hissedilmektedir. İklim değişikliğinin arazi kullanımının üzerindeki büyük etkisi ve yanlış arazi kullanımı dikkate alındığında, tarım arazilerini korumak hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.

- "Tarım arazileri her yıl yanlış kullanım sonucu azalıyor"

Türkiye'de yaklaşık 24 milyon hektar tarım arazisinin her yıl yanlış kullanım sonucu azaldığını aktaran Fıratoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizde tarım arazilerin kullanımı, korunması ve geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımızca bu amaçla tarım arazileri bilgi sistemini geliştirmiştir. Hayatın temel unsurları arasında bulunan toprak, tarımsal üretimde faktördür. Doğal üretim kaynaklarının ilk sırasında yer alan toprak sınırlı olup, gelecek nesillerinin gıda üretiminin kaynağıdır. Günümüzde hızlı nüfus artışı, teknolojik gelişmeler, yeni konut, fabrika ve yolların yapımı zorunlu hale gelmiş ve bu faaliyetler için ihtiyaç duyulan araziler çoğu kez tarım arazilerinden karşılanmaktadır."

Atatürk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım Canbolat da medeniyetlerin gelişmesinde iki temel unsur olan toprak ve suyu barındıran arazilerin önemine işaret etti.

Ülkelerin kalkınma politikalarının geliştirilmesinin yanı sıra insanların barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması açısından arazilerin önem taşıdığına dikkati çekenCanpolat, şöyle devam etti:

"Araziler, farklı sektörlerin gelişmesinde önemli katkılar ortaya koyan doğal ve sınırlı kaynaklardır. Bu kaynak, toprak varlığı, topoğrafyası, hidrolojisi, kullanım şekli ve mülkiyet gibi unsurlarla bir bütünlük arz eder. Tarım sektöründe üretim ortamı olan araziler, amacına uygun kullanılması, özelliklerine göre değerlendirilip üretim ve verimliliklerinin artırılması durumunda gelecek nesillerin sağlıklı gelişmelerinin güvencesi olacaktır."

- "Arazilerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak asli görevimizdir"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da Türkiye'de en fazla mera alanlarının Erzurum'da bulunduğunu ve bu mera alanlarını ve tarım arazilerini koruyarak gelecek nesillere aktarmanın kendilerinin asli görevi olduğunu aktardı.

Kurum ve kuruluşların kendisine göre arazi kullanım lüksüne sahip olmadığını vurgulayan Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Arazileri kullanırken idari birimlerin yanı sıra birçok kurum arazi kullanım yasalarına göre karar alırsa arazileri daha verimli kullanırız. Sanayi ve eğitim alanları oluşturacağımız şehirleri nasıl geliştireceğiz, nasıl ve nerede yapacağız? sorularının cevapları idari çalışmayla mümkündür. Orman alanlarımızı ağaçlandırma yapmazsak, verimli arazilerimizi kullanmazsak gelecek nesillere ne bırakacağız? Bu arazileri en iyi şekilde kullanabilmek gerekir."

- "Erzurum'daki arazi kullanımının yeniden tespiti için çalışma başladı"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de şehirlerin geliştirilmesi için imkan ve değerlerin ortaya çıkartılması gerektiğini vurguladı.

Sekmen, Erzurum'daki arazi kullanımının yeniden tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattıklarını ifade etti.

Kır ve kent arazi yönetimindeki sorunlara çözümler getirilmesinin yanı sıra arazi kullanımında farkındalık sağlanması amacıyla düzenlenen çalıştay, 28 Eylül'de sona erecek.

Programa, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çelik, Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve kurum temsilcisi de katıldı.

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