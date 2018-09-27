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"Erzurum İli Arazi Kullanımı Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:54 | Son Güncelleme

OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Dengiz: - "Türkiye'deki tarım arazisi oranında son yıllarda azalma görülmüştür. Son verilere göre Türkiye'deki 28 milyon hektar tarım arazisinden yaklaşık 24 milyon hektar kalmış durumdadır"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Dengiz, Türkiye'deki tarım arazilerinin geçmiş yıllara göre azaldığını belirterek, "Son verilere göre Türkiye'deki 28 milyon hektar tarım arazisinden yaklaşık 24 milyon hektar kalmış durumdadır." dedi.

Erzurum'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Erzurum İli Arazi Kullanımı Çalıştayı", Atatürk Üniversitesi Mavi Salonu'nda "Erzurum ili arazi potansiyeli" konulu oturumla devam etti.

OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dengiz, burada yaptığı konuşmada, verilerin artık kağıt üzerindeki değerler olmadığını belirterek, "Veriler sayısal ortama aktarılmadığı sürece fazla anlam ifade etmiyor. Günümüzde coğrafi veriler sadece beşeri bilimlerdeki olaylar değildir. Sosyal bilimlerin yanı sıra tıp bilimlerinde bile coğrafi bilgi isteniyor." diye konuştu.

- Türkiye'deki tarım arazisinde azalma

Türkiye'deki tarım arazilerinde yıllar içerisinde azalma yaşandığına işaret eden Dengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin kuruluşundan sonra artan nüfusa paralel olarak tarıma açılan arazide de yıllar içerisinde önemli artışlar oldu. Türkiye'de tarım arazileri 1950'li yıllarda 25 milyon hektar civarındayken, 1980'li yıllarda yaklaşık 28 milyon hektara kadar ulaşmış ve mekanik tarım yapılmasının ardından artış sınırlara kadar gelmiştir. Türkiye'deki tarım arazisi oranında son yıllarda azalma görülmüştür. Son verilere göre Türkiye'deki 28 milyon hektar tarım arazisinden yaklaşık 24 milyon hektar kalmış durumdadır."

Dengiz, Harran Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu'nun "Ülkemizdeki tarım arazileri her yıl 100 bin hektar amaç dışı kullanılıyor." ifadesini anımsatarak, tarım arazilerinde artık hedef odaklı ve ekolojik isteklere göre planlama yapılması gerektiğini vurguladı.

Oturumu, farklı üniversitelerden çok sayıda öğretim üyesi, akademisyen ve öğrenci izledi.

Yarın sona erecek çalıştayın ardından katılımcılar kentte arazi gezisi gerçekleştirecek.

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