HABER

Erzurum Kalesi, 2020 yılında yeni vizyonuyla görücüye çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 09:23 | Son Güncelleme

Erzurum Müze Müdürü Arkeolog Hüsnü Genç, incelemelerde bulunmak üzere Erzurum Kalesi’ni ziyaret etti.Erzurum Kalesi’nin yeni vizyonuyla 2020’de görücüye çıkacağını belirten Erzurum Müze Müdürü Arkeolog Hüsnü Genç, yapılan kazılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Tarihi Erzurum Kalesi’nin dış surlarında zamanla yapılan müdahaleler ve boyamaların neticesinde çok kötü bir görüntü oluştuğunu ifade eden Genç, “Bu görüntüyü gördükten sonra çalışmalarımızı başlatarak bugün itibariyle duvarların tamamını temizlemiş bulunuyoruz.

Erzurum Müze Müdürü Arkeolog Hüsnü Genç, incelemelerde bulunmak üzere Erzurum Kalesi’ni ziyaret etti.
Erzurum Kalesi’nin yeni vizyonuyla 2020’de görücüye çıkacağını belirten Erzurum Müze Müdürü Arkeolog Hüsnü Genç, yapılan kazılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Tarihi Erzurum Kalesi’nin dış surlarında zamanla yapılan müdahaleler ve boyamaların neticesinde çok kötü bir görüntü oluştuğunu ifade eden Genç, “Bu görüntüyü gördükten sonra çalışmalarımızı başlatarak bugün itibariyle duvarların tamamını temizlemiş bulunuyoruz. Güvenlik olarak da kalenin tamamına güvenlik kameraları yerleştirdik. Şuanda 26 güvenlik kameramız bulunuyor, 24 saat kayıt alıyor” dedi.

“Erzurum Kalesi’nde ki isale hattı o dönem için yüksek bir teknoloji”
Kazı çalışmalarının Erzurum bölgesi için bir sezonda yapılmış en uzun kazı çalışması olduğunu belirten Genç, “5 aydır çalışmalarımız devam ediyor. Kazı çalışmalarında yoğunluk olarak mimari buluntular elde ediyoruz. Bulduğumuz mimari buluntuları, koruma altına alıyoruz. Alan genişletme çalışmalarımız devam ediyor. 10’ncu aya kadar kazı çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz, 10. aydan sonra ise rutin ve güvenlik tedbirlerini alarak kazı çalışmalarını bitireceğiz. Şuanda kazı çalışmalarımızda özellikle Saltuklu yapıları yoğun olarak gelmekte yine bir Bizans buluntuları olmakla beraber ana ağırlığımız Saltuklu, Selçuklu ekseninde ilerliyor. Burası iç kale olması nedeniyle zamanında burada oturan yüksek yetkililer su ihtiyaçları, temizlik ihtiyaçları, lavabo ve banyo ihtiyaçları için yapılmış yoğun bir isale hattımız var. Bunların kimisi atık su, kimisi ise temiz su isale hattıdır. O dönem için çok yüksek bir teknoloji. Günümüz şehirleriyle kıyasladığımız zaman; henüz çoğu şehirde bile düzgün isale hattı yokken yaklaşık 700-800 yıl öncesi için mükemmel bir su sitemi diyebiliriz. 2020 yılında tamamen bitirmeyi planlıyoruz. 2020 yılında biten kazıların sonucuna göre, değerlendirme yapacağız. Değerlendirme sonucu, gerek alanda yaşayan kale projesini hayata geçireceğiz, alan restore edilecek, müzeler açılacak, gezi alanları açılacak, seyir teraslar yapılarak hizmete açılacak” diye konuştu.

“Tortum’da bulunan koç başları Türklerin Anadolu’ya geldiğini gösteren ilk izler”
Tortum ilçesinde yapılan çalışmada bulunan koç başı mezar taşlarının Müze Müdürlüğü olarak koruma altına alındığını kaydeden Genç, “Tortum’da bulunan koç başları Türklerin Anadolu’ya geldiğini gösteren ilk izler. Bazı koç başları mezar taşlarında ‘tamga’ dediğimiz Türk izlerini, Türk harflerini tespit ettik. Bu harfler detaylı incelendikten sonra paylaşılacak. Ancak, alanda çıkarılmış olan koç başları bugün itibariyle müzemiz depolarına taşındı. Türkler buraya M.Ö. 1000’ler gibi kabileler halinde, gelmişler. Tabi 1071’de İslamiyet’le beraber Müslüman Türkler gelmiş ancak ondan önce değişik dinlere sahip ama Türk ırkı Anadolu’ya özellikle, Erzurum’un Tortum, Uzundere, Oltu tarafını kendilerine yurt tutmuşlardır. Bulduğumuz bu izler ve mezar taşları da bunu gösteriyor” açıklamalarında bulundu.

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
İtfaiyenin merhameti kameradaİtfaiyenin merhameti kamerada
Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildiBakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

'Okul' paylaşımına yorum yağdı

'Okul' paylaşımına yorum yağdı

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

Metro inşaatında acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

Metro inşaatında acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

Kan donduran olay! Tartıştığı babasının yolunu kesti ve...

Kan donduran olay! Tartıştığı babasının yolunu kesti ve...

Korkunç olay! Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını öldürdü

Korkunç olay! Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını öldürdü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan flaş açıklama: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

EGM'den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

EGM'den Zafer Bayramı paylaşımı

İBB'de iki seçim arasında 2 bin 500 kişinin işe girdiği iddia edildi! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

Muğla'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklandı

Jandarma operasyon düzenledi! Böyle yakalandılar

Genelkurmay arşivlerinden tarihin az bilinen fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden tarihin az bilinen fotoğrafları

Soma'da madende iş kazası: 1 ölü

Soma'da madende iş kazası: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.