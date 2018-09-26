Erzurum Kalesi tarihi hüviyetine kavuşuyor

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Kalesi'nin onarılması ve ziyaretçilerin hizmetine açılması için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresince 3 milyon lira kaynak aktarıldığını belirterek, "Tarihine uygun yeni yapılaşmayla Erzurum Kalesi'ni tarihi hüviyetine kazandıracağız." dedi.
Azizoğlu, ilde sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında onarımı devam eden Erzurum Kalesi'ndeki çalışmaları yerinde görmek ve bilgi almak amacıyla kalede incelemelerde bulundu.
Vali Azizoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.
Bu çalışmaların Valilik başta olmak üzere diğer kamu kuruluşlarınca desteklendiğini belirten Azizoğlu, "Tarihi mekanların tümünde kentsel dönüşüm faaliyetleri devam ediyor. Bu manada kamu kurumlarımız da kendilerine düşen görevleri aynı hızla sürdürüyor." diye konuştu.
Azizoğlu, tarihi Erzurum Kalesi'nde de bu çerçevede çalışmalar yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:
"5. yüzyıldan kalma olan çok önemli kalemizin onarımını yapmayı sürdürüyoruz. Erzurum'un kentsel dönüşümünde ve tarihi mekanların ortaya çıkmasında en önemli olan kalenin onarılması ve ziyaretçilerin hizmetine açılması için DAP Bölge Kalkınma İdaresinin aktardığı 3 milyon liralık kaynak gerçekten çok önemlidir. Aldığımız bu destekle kalemizin onarımına devam ediyoruz. Aldığımız bu destekle kalemizin onarımına devam ediyoruz."
Kalenin dış onarımının yanı sıra içinde de çeşitli kazı işlemlerinin yapıldığını ifade eden Azizoğlu, kazıların, kalede hangi tür yerleşimlerin olduğunu ve tarihi süreçte neler yaşandığını gün yüzüne çıkarmak amacıyla yürütüldüğünü aktardı.
Azizoğlu, şunları kaydetti:
"İnşallah bu çalışmalar bittiğinde kale dışı ve içiyle önemli bir turistik mekan olarak ziyaretçilerin hizmetine açılacak. Böylece bu tarihi mekanların yeniden canlanması ve gelecek nesillere tam ve sağlıklı şekilde aktarılması sağlanacak. Bu manada Erzurum'daki diğer tarihi binaların da onarımını yapmaya devam ediyoruz. Tarihine uygun yeni yapılaşmayla Erzurum Kalesi'ni tarihi hüviyetine kazandıracağız."
İncelemelerde Azizoğlu'na Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık ve DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir de eşlik etti.
Son dakika! Metrobüsler çarpıştı
ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor
ABD Adalet Bakanlığı duyurdu! O isimle ilgili flaş karar
Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar
Devlet Bahçeli'den 'falling stars' tepkisi!
Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı
Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum