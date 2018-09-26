Erzurum Kalesi tarihi hüviyetine kavuşuyor

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Kalesi'nin onarılması ve ziyaretçilerin hizmetine açılması için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresince 3 milyon lira kaynak aktarıldığını belirterek, "Tarihine uygun yeni yapılaşmayla Erzurum Kalesi'ni tarihi hüviyetine kazandıracağız." dedi.

Azizoğlu, ilde sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında onarımı devam eden Erzurum Kalesi'ndeki çalışmaları yerinde görmek ve bilgi almak amacıyla kalede incelemelerde bulundu.

Vali Azizoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Bu çalışmaların Valilik başta olmak üzere diğer kamu kuruluşlarınca desteklendiğini belirten Azizoğlu, "Tarihi mekanların tümünde kentsel dönüşüm faaliyetleri devam ediyor. Bu manada kamu kurumlarımız da kendilerine düşen görevleri aynı hızla sürdürüyor." diye konuştu.

Azizoğlu, tarihi Erzurum Kalesi'nde de bu çerçevede çalışmalar yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"5. yüzyıldan kalma olan çok önemli kalemizin onarımını yapmayı sürdürüyoruz. Erzurum'un kentsel dönüşümünde ve tarihi mekanların ortaya çıkmasında en önemli olan kalenin onarılması ve ziyaretçilerin hizmetine açılması için DAP Bölge Kalkınma İdaresinin aktardığı 3 milyon liralık kaynak gerçekten çok önemlidir. Aldığımız bu destekle kalemizin onarımına devam ediyoruz. Aldığımız bu destekle kalemizin onarımına devam ediyoruz."