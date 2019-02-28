Erzurumlular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı beklerken, kentte kar yağışı şiddetini arttırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12.30’da Erzurum’da İstasyon Meydanı’nda partililere seslenecek. Kentte 2 gündür devam eden kar yağışı miting öncesi şiddetini artırdı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı kar timleri miting alanı ve çevresinde çalışmalarına hız verdi.
Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
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