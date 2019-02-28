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Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:01 | Son Güncelleme

Erzurumlular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı beklerken, kentte kar yağışı şiddetini arttırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12.30’da Erzurum’da İstasyon Meydanı’nda partililere seslenecek.

Erzurumlular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı beklerken, kentte kar yağışı şiddetini arttırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12.30’da Erzurum’da İstasyon Meydanı’nda partililere seslenecek. Kentte 2 gündür devam eden kar yağışı miting öncesi şiddetini artırdı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı kar timleri miting alanı ve çevresinde çalışmalarına hız verdi.

Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Erzurum kar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
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