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Erzurum, Kars ve Iğdır'da kadına yönelik şiddetle mücadele günü etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 18:27 | Son Güncelleme

Kars'ta "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla polis ekipleri broşür dağıttı, Erzurum'da "Şiddete dur de" konulu program gerçekleştirildi

Erzurum, Kars ve Iğdır'da "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kentte bazı noktalarda broşür dağıtıldı.

Kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması ve kadına yönelik şiddete engel olunması amacıyla farkındalık oluşturmak için "Onlar, annemiz, kardeşimiz, eşimiz, kızımız şiddete hayır" sloganıyla Faikbey, Kazımpaşa ve Atatürk Caddesi'nde polis ekiplerince vatandaşlar bilgilendirildi.

Kars Barosu önünde toplanan avukatlar da "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

Kars Barosu Genel Sekreteri ve Kadın Hakları Komisyon Başkanı Aytaç Gökçek, grup adına yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin insanlık ihlali olduğunu söyledi.

- "Eşlerimiz, çocuklarımız bizim eşyalarımız değil"

Erzurum'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünce "Şiddete dur de" konulu program gerçekleştirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, her insanın hayatında kendisine göre sorunları olabildiğini ancak bunun şiddeti meşru kılmadığını kaydetti.

İslam dininde de kadın ve ailenin çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Memiş, şöyle konuştu:

"Eşlerimiz, çocuklarımız bizim eşyalarımız değil. Malımız ve mülkümüz de değil, bize emanet. İki çocuğum ve eşim bana emanet. Ben onların sahibi falan değilim, onların sahibi Allah. Her fırsatta Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyorum. Allah, Kur'an'da 'Çocuklarınızı siz mi koruduğunuzu düşünüyorsunuz, onları ben koruyorum' buyuruyor. çocuklarımız ve eşlerimiz bize Allah'ın emanetidir, yol arkadaşlarımızdır. Peygamber efendimiz, diri diri kız çocuklarını gömen bir felsefeyi ayaklarının altına alıyor."

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı da kadına yönelik şiddetin yıllardır çözüm üretilemeyen konuların başında geldiğini aktardı.

Şiddetin temel nedeninin öfke olduğuna dikkati çeken Bölükbaşı, "Özellikle kadınlara ve çocuklara şiddet uygulayanlara ben de aşırı şekilde öfkeleniyorum. Ama bu öfkemi şiddet uygulayarak çözmüyorum. Ben, 'hukuki anlamda nasıl mücadele ederim mağdurları nasıl korurum' diyerek ve öfkemi buraya yönlendirerek çözüm üretmeye çalışıyorum. Bu nedenle öfke ile mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de konuşma yaptığı program, video gösterimleri ve sunumlar ile sona erdi.

- Iğdır

Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" konulu panel düzenlendi.

Karaağaç kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu, Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü, Tuzluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mübin Koyuncu, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü Tuzluca Meslek Yüksekokulu Adalet Programı öğretim görevlisi Senem Önder Özbakır'ın yaptığı panele, avukat Deniz Alkoç, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Komiser Yardımcısı Ehet Akmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Özlem Sarıkaya ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilcisi Hayrunnisa Bakkıran konuşmacı olarak katıldı.

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