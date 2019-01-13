Erzurum Kış Şöleni Gençlik Buluşması

Gençlerin güzel bir etkinliğe imza attığını söyleyen Akdağ, "Gençlerimiz Türkiye'nin en büyük hazinesi ve bizim geleceğimiz. Biz de bu kapsamda gençlerimizin hazırladığı etkinliğe onlarla birlikte katılıyoruz. Gençlerimiz kızakla kayacak, halat çekecek, kar topu oynayacak. Biz de bunların bir kısmına iştirak ettik ve onlarla birlikte eğlendik." diye konuştu.

"Çocukken en büyük keyfimiz kızak kaymaktı. O zamanlar bize yakın mahallelere gider oralarda kızak kayardık. Bugün imkanlar sadece Erzurum için değil tüm Türkiye için çok geniş Bu yüzden sadece Türkiye'den değil dünyanın her yerinden gelen insanlar oldukça fazla. Kışın tatil yapmak, eğlenmek isteyen herkesi, bu beyaz tabiatın mükemmel havasını solumak isteyen herkesi Erzurum'a davet ediyoruz."

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez de gençlik şölenine yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, "Üniversiteli genç kardeşlerimizin sınav arasında bir şölen yapmak istedik çünkü biz gençlerin gönlüne talip olan bir gençlik organizasyonuyuz. Burada yaklaşık 2 bin 500 kişi var ve akşam ise konserimizle etkinliğimize devam edeceğiz." dedi.

