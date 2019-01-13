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Erzurum Kış Şöleni Gençlik Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 15:35 | Son Güncelleme

Erzurum'da düzenlenen kış şölenine katılan yaklaşık 2 bin 500 genç gönüllerince eğlendi - Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ: - "Gençlerimiz Türkiye'nin en büyük hazinesi ve bizim geleceğimiz. Biz de bu kapsamda gençlerimizin hazırladığı etkinliğe onlarla birlikte katılıyoruz"

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde "Erzurum Kış Şöleni Gençlik Buluşması" gerçekleştirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinliğe yaklaşık 2 bin 500 genç katıldı.

Etkinlikte kardan adam, kızak, halat çekme, kartopu ile hedef vurma yarışmaları düzenledi, "kardan eserler sergisi" gezildi.

Gençlerle etkinliklere katılan eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'un kış turizminde önemli bir kent olduğunu belirtti.

Gençlerin güzel bir etkinliğe imza attığını söyleyen Akdağ, "Gençlerimiz Türkiye'nin en büyük hazinesi ve bizim geleceğimiz. Biz de bu kapsamda gençlerimizin hazırladığı etkinliğe onlarla birlikte katılıyoruz. Gençlerimiz kızakla kayacak, halat çekecek, kar topu oynayacak. Biz de bunların bir kısmına iştirak ettik ve onlarla birlikte eğlendik." diye konuştu.

Gençlerle birlikte olmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Akdağ, şunları kaydetti:

"Çocukken en büyük keyfimiz kızak kaymaktı. O zamanlar bize yakın mahallelere gider oralarda kızak kayardık. Bugün imkanlar sadece Erzurum için değil tüm Türkiye için çok geniş Bu yüzden sadece Türkiye'den değil dünyanın her yerinden gelen insanlar oldukça fazla. Kışın tatil yapmak, eğlenmek isteyen herkesi, bu beyaz tabiatın mükemmel havasını solumak isteyen herkesi Erzurum'a davet ediyoruz."

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez de gençlik şölenine yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, "Üniversiteli genç kardeşlerimizin sınav arasında bir şölen yapmak istedik çünkü biz gençlerin gönlüne talip olan bir gençlik organizasyonuyuz. Burada yaklaşık 2 bin 500 kişi var ve akşam ise konserimizle etkinliğimize devam edeceğiz." dedi.

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AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ Erzurum kış Şölen

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