HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Erzurum Kitap Fuarı, Cuma günü açılıyor

Erzurum Kitap Fuarı, Cuma günü açılıyor

02.11.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da ikincisi düzenlenecek olan Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı, Cuma günü açılış programı ile başlıyor.

Erzurum Kitap Fuarı, Cuma günü açılıyor

10 gün sürecek olan fuarda Türkiye’nin en önemli 40 yazar ve fikir adamı Erzurum’a gelerek okurları ile buluşacak. 100 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve MNG Expo ortaklığı ile düzenleniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, MNG Expo ile ikinci kez Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarını düzenlemek için hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen kitap fuarı, 4 Kasım’da ‘Kitapla Kalın’ sloganı ile kapılarını açacak. 10 gün sürecek olan fuara yaklaşık 120 yayın evi stant kuracak. Türkiye’nin en prestijli kitap fuarları arasında gösterilen Erzurum Kitap Fuarı ile Erzurum’a adeta birçok yıldız isim gelerek sevenleri ile buluşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan organizasyona 100 bin ziyaretçinin gelmesi beklenirken, bölge kentlerde yaşayan üniversite öğrencilerinin de hafta sonları gerçekleşecek söyleşi ve imza törenlerine katılımı bekleniyor. Ayrıca kente gelen ünlü yazalar zaman zaman okullarda öğrencilerle de bir araya gelecek. Program akış ve söyleşi saatleri Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına ait resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanacak.

Edebiyatın kalbi Erzurum’da atacak
Erzurum Kitap Fuarı’na katılacak isimler şöyle; “İkbal Gürpınar, Hayati İnanç, Pelin Çift, Erhan Altunay, Ahmet Yenilmez, Mustafa Ağırman, Yusuf Kaplan, İhsan Süreyya Sırma, Ahmet Turgut, İhsan Şenocak, Varol Yaşaroğlu, Sevda Tüküsev, Sırkı Aslanhan, Ahmet Selçuk İlhan, Mehmet Ali Arslan, Emine Şenlikoğlu, Recep Demirkaynak, Ayla Aydemir, Mustafa Armağan, Cumali Sever, Gökhan Müftüoğlu, Sinan Yağmur, Nurullah Genç, Cihangir İşbilir, Turgut Tunç, Hulki Cevizoğlu, Said Ercan, Dursun Ali Erzincanlı, Vehbi Vakkasoğlu, Mustafa Karataş, Serdar Tuncer, Mario Levi, Benim Hocam ekibi, Mehmet Akif Ersoy, Halit Ertuğrul, Fatih Duman, Cihan Aktaş, Taha Kılınç, Savaş Barkçin, Sinan Akyüz.”

BAŞKAN SEKMEN’DEN FUARA DAVET

Erzurum Kitap Fuarına herkesi davet eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’da daha önce birçok kitap fuarı düzenledik. Düzenlenen kitap fuarlarına ilgi her zaman çok güzel oldu. Geçtiğimiz yıl MNG Expo ile ortak bir proje başlattık ve bunu geleneksel hale getirelim dedik. İkincisini düzenlediğimiz fuarın bu yıl sloganını ise ‘Kitapla Kalın’ olarak belirledik. Erzurum edebiyat tarihinde çok önemli bir şehir.

Erzurum insanı, her zaman kitaplarla, okumayla, yazmayla hemhal olmuştur. Kitabı seven bir şehir olarak bu tür organizasyonlar çok verimli ve faydalı oluyor. Cuma gününden başlamak suretiyle 14 Kasım’a kadar ülkemizin çok önemli 40 yazar ve fikir adamını 10 gün boyunca şehrimizde ağırlayacağız. Fuar alanında hazırlanan platformlarda söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca 100 yazarımızın da imza töreni ile okurlarıyla buluşmasını sağlayacağız. Genç kardeşlerimiz başta olmak üzere bu güzel organizasyondan tüm vatandaşlarımızın en üst düzeyde istifade etmelerini bekliyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiftlikköy’de 3. Kez Altın Karınca gururuÇiftlikköy’de 3. Kez Altın Karınca gururu
Tanju Özcan'ın e-Devlet isyanı! Üye olduğu partiyi görünce gözlerine inanamadıTanju Özcan'ın e-Devlet isyanı! Üye olduğu partiyi görünce gözlerine inanamadı
Miçotakis'ten Türkiye itirafı! 'Bedel ödedik' diyerek açıkladı: Hepsi Türkiye'ye gittiMiçotakis'ten Türkiye itirafı! 'Bedel ödedik' diyerek açıkladı: Hepsi Türkiye'ye gitti
Anahtar Kelimeler:
Erzurum kitap fuarı 2021

En Çok Okunan Haberler

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

Şifa kaynağı: Cinsel gücü artırıyor, akciğeri temizliyor

Şifa kaynağı: Cinsel gücü artırıyor, akciğeri temizliyor

DEAŞ, yasak aşk... Karısıyla kaçan arkadaşını trafikte yakalayıp öldürdü

DEAŞ, yasak aşk... Karısıyla kaçan arkadaşını trafikte yakalayıp öldürdü

İlginizi Çekebilir

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.