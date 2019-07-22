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Erzurum Kongresi'nin 100. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "İstiklal mücadelemizin başlatılmasında, hedeflerinin ve ilkelerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kendi kaderini tayin etme yönünde attığı en büyük adımlardan biri olmuştur" - "Erzurum Kongresi'nde ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresinin, milletin kendi kaderini tayin etme yönünde attığı en büyük adımlardan biri olduğunu belirterek, "Erzurum Kongresi'nde ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, İstiklal mücadelesinin başlatılmasında, hedeflerinin ve ilkelerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Erzurum Kongresi'nin, milletin kendi kaderini tayin etme yönünde attığı en büyük adımlardan biri olduğunu vurguladı.

Samsun'da 100 yıl önce yakılan bağımsızlık ateşinin, Amasya'nın ardından Erzurum'da alınan kararlarla milletin yolunu aydınlattığını ve milli iradenin hakim olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

"Manda ve himayeyi kesinlikle reddeden, milli sınırlar içinde vatanının bütünlüğünü esas alan kararlar doğrultusunda, bağımsız Cumhuriyetimizin temelleri atılmış, tüm milletimizin mutabakatıyla topyekün bir mücadele başlatılmış ve İstiklal Savaşımız şanlı bir zaferle taçlanmıştır.

Erzurum Kongresi'nde ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür.

Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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