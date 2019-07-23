HABER

Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 18:25 | Son Güncelleme

GÖSTERİLER NEFES KESTİ Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla gösteri yaptı.

Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)

GÖSTERİLER NEFES KESTİ
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla gösteri yaptı. Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'na ait pistlerden önce SOLOTÜRK uçağı havalandı. Yaklaşık yarım saat Erzurum semalarında gösteri yapan SOLOTÜRK'ü Olimpiyat Parkı'nı dolduran binlerce Erzurumlu alkışlarla izledi. Cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekip, kayıt yapan Erzurumlular, heyecan dolu anlar yaşadı. SOLOTÜRK'ün nefes kesen gösterisinin ardından bu kez Türk Yıldızları'nın uçakları semada göründü. 6 uçağın gökyüzündeki gösterisi Erzurumluları heyecanlandırdı. Artlarında kırmızı-beyaz izler bırakarak gökyüzünde akrobasi yapan pilotların gösterisi izleyenler tarafından alkışlandı. Türk Yıldızları'nın gösterisi yaklaşık yaram saat sürdü.

FOTOĞRAF

Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)

Elsa Hosk sütyensiz pozuyla beğeni topladıElsa Hosk sütyensiz pozuyla beğeni topladı
Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”
Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıDüzce'deki su baskını ve toprak kayması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsü şarampole yuvarlandı

Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme trafik kazası!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a 20 yıl hapis istemiyle yeni dava

İddianame kabul edildi! Kuytul ile ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.