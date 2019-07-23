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Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2019 16:04 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılında bizlere düşen sorumluluk her alanda tam bağımsız ve kalkınmış bir ülke haline gelip, yeni nesillere parlak ve müreffeh bir gelecek kurarak yeniden büyük Türkiye'yi inşa etmektir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılında bizlere düşen sorumluluk her alanda tam bağımsız ve kalkınmış bir ülke haline gelip, yeni nesillere parlak ve müreffeh bir gelecek kurarak yeniden büyük Türkiye'yi inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletin, İstiklal Savaşı ile bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine sahip çıkacağını tüm dünyaya en güçlü şekilde ilan ettiğini belirten Karamollaoğlu, bu sürecin en önemli adımlarından birinin ise Erzurum Kongresi olduğuna işaret etti.

Karamollaoğlu, kongrede istiklal ve istikbalden asla taviz verilemeyeceğinin bütün dünyaya ilan edildiğini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Anadolu başta olmak üzere mazlum ve mağdur bütün milletlere bir umut ışığı doğmuştur. Manda ve himaye kesin bir dille reddedilmiş, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da yükselen milli ruh ve heyecan, kurtuluş yolunda milletimize güç ve umut vermiş, İstiklal Savaşı'mızı zafere taşımıştır.

Bugün Erzurum Kongresi'nin 100. yılında bizlere düşen sorumluluk her alanda tam bağımsız ve kalkınmış bir ülke haline gelip, yeni nesillere parlak ve müreffeh bir gelecek kurarak yeniden büyük Türkiye'yi inşa etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

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Erzurum Kongresi'nin 100. yılı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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