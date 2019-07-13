HABER

Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı için pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:01 | Son Güncelleme

ERZURUM Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen '23 Temmuz Bisiklet Yarışı'na katılanlar keyifli anlar yaşadı.

Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı için pedal çevirdiler

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen '23 Temmuz Bisiklet Yarışı'na katılanlar keyifli anlar yaşadı.
Büyükşehir Belediyesi, Valilik ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla, bisiklet yarışı düzenlendi. Merkez Yakutiye ilçesindeki Erzurum Kalesi'nden başlayan yarışta 50 kişi pedal çevirdi. Yarışmanın gençler kategorisinde Önder Demir birinci, Abdullah Bakırcı ikinci ve Bilal Meral üçüncü olurken, 35 yaş üstü kategorisinde ise Ömer Faruk Özler birinci, Gürkan Sönmez ikinci ve Yakup Koptaş da üçüncülüğü elde etti.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Kongresi'ni halka tanıtmayı amaçladıklarını söyleyerek, ''Farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz, hem 23 Temmuz ruhunu, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının, Erzurum'un, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı il olduğunu bütün Türkiye'ye anlatmaya çalışıyoruz" dedi.
Organizasyonların Erzurum'u tanıtmaya yönelik olduğunu belirten Okay Memiş, "Paintball Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nı Erzurum'da yapmayı planlıyoruz. Bugün Katar büyükelçisi ile beraberdik. Şehrimizi Arap turistlere tanıtmaya gayret ediyoruz'' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı için pedal çevirdilerErzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı için pedal çevirdiler

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Turan: "15 Temmuz, askeri bir darbe teşebbüsü olmanın ötesinde kanlı bir işgal girişimiydi“Turan: "15 Temmuz, askeri bir darbe teşebbüsü olmanın ötesinde kanlı bir işgal girişimiydi“
15 Temmuz’da Adana’da 20 bin kişiye helva dağıtılacak15 Temmuz’da Adana’da 20 bin kişiye helva dağıtılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

Her güneşe çıktığında DNA'sı mutasyona uğruyor! Yıllar sonra ilk kez...

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

15 Temmuz Gazisi Baş: O geceyi hiçbir zaman unutamam

15 Temmuz Gazisi Baş: O geceyi hiçbir zaman unutamam

'15 Temmuz benim yeniden doğumum oldu'

'15 Temmuz benim yeniden doğumum oldu'

Soğuktan üşüyen müşterilerine polar vermek yerine fanusa sokuyor

Doğadan ayrı kalamayanlar! Burası tam size göre

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.