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Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı için pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 18:01 | Son Güncelleme

ERZURUM Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen '23 Temmuz Bisiklet Yarışı'na katılanlar keyifli anlar yaşadı.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen '23 Temmuz Bisiklet Yarışı'na katılanlar keyifli anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi, Valilik ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla, bisiklet yarışı düzenlendi. Merkez Yakutiye ilçesindeki Erzurum Kalesi'nden başlayan yarışta 50 kişi pedal çevirdi. Yarışmanın gençler kategorisinde Önder Demir birinci, Abdullah Bakırcı ikinci ve Bilal Meral üçüncü olurken, 35 yaş üstü kategorisinde ise Ömer Faruk Özler birinci, Gürkan Sönmez ikinci ve Yakup Koptaş da üçüncülüğü elde etti. Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Kongresi'ni halka tanıtmayı amaçladıklarını söyleyerek, ''Farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz, hem 23 Temmuz ruhunu, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının, Erzurum'un, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı il olduğunu bütün Türkiye'ye anlatmaya çalışıyoruz" dedi. Organizasyonların Erzurum'u tanıtmaya yönelik olduğunu belirten Okay Memiş, "Paintball Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nı Erzurum'da yapmayı planlıyoruz. Bugün Katar büyükelçisi ile beraberdik. Şehrimizi Arap turistlere tanıtmaya gayret ediyoruz'' diye konuştu.

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