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Erzurum merkezli 3 ilde büyük operasyon! 'Abdi çetesi' çökertildi

01.10.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da 'Abdi çetesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. 9 ay süren çalışmalarda silahlı suç örgütü üyelerinin, kendileriyle irtibata geçen şahısların alacaklarını baskı ve tehdit yoluyla alarak tahsilatçılık yaptıkları, devam eden yargılamaları etkilemek amaç ve kastını güderek müşteki ifadelerinin değiştirilmesini sağladıkları, bu doğrultuda müştekileri hürriyetinden yoksun bıraktıkları, örgüte gelir elde etmek amacıyla ruhsatsız silah satışı yaptıkları belirlendi.

Erzurum merkezli 3 ilde büyük operasyon! 'Abdi çetesi' çökertildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce “Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak, Nitelikli Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Adli Yargılamayı Etkileme, Tehdit ve Hakaret” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum merkezli İstanbul ve Bursa illerinde 22 adreste 17 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda Abdurrahman Y., Mehmet T., Sedat Ş., Cemal O., Ercan K., Yusuf B., Serkan D., Yusuf Y., İshak Ç., Celallettin T., Abdullah Ç., Fethullah D., Metin U., Erdal Ö., Yavuz Ç., Muhammed Y., Fuat A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

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CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında; 3 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkıdan çevirme tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 303 adet tabanca fişeği, 35 adet kuru sıkı fişeği, 31 adet av tüfeği kartuşu, 7.67 gram kenevir tohumu, 3 adet muşta, 2 adet kama, 1 adet sallama, 2 adet bıçak, 7 adet senet, 5 adet çek ve dijital materyaller ele geçirilmiş, operasyon öncesi yapılan çalışmalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirilerek gerekli adli işlemler yapıldı.

Diğer yandan, ayrıca soruşturma kapsamında farklı suçlardan dolayı cezaevinde bulunan; Güven T. ve Metin B. isimli şahıslarla ilgili de adli işlem yapıldı.

YAPMADIKLARI KALMAMIŞ

9 ay süren çalışmalarda silahlı suç örgütü üyelerinin, kendileriyle irtibata geçen şahısların alacaklarını baskı ve tehdit yoluyla alarak tahsilatçılık yaptıkları, devam eden yargılamaları etkilemek amaç ve kastını güderek müşteki ifadelerinin değiştirilmesini sağladıkları, bu doğrultuda müştekileri hürriyetinden yoksun bıraktıkları, örgüte gelir elde etmek amacıyla ruhsatsız silah satışı yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerden Yavuz Ç., Muhammed Y. ve Fuat A. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakılırken, 2’si cezaevinde bulunan toplam 16 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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