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  4. Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Erzurum merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

17.11.2020 10:26 | Son Güncelleme:
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Erzurum merkezli Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde sokak satıcılarına yönelik 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şahıs gözaltına alındı.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Erzurum merkezli Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.Narkotik operasyonuna Erzurum’dan aralarında özel harekat polisinin de bulunduğu 120 personel katıldı.

Erzurum merkezli Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde sokak satıcılarına yönelik 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şahıs gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Erzurum merkezli Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.
Narkotik operasyonuna Erzurum’dan aralarında özel harekat polisinin de bulunduğu 120 personel katıldı. 16 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda önceden fiziki ve teknik takiple belirlenen yerlere sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.
Operasyon yapılan ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Narkotik köpeği DÜK hassas burnu ile işyerinde karış karış koklayarak tarama yaptı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ettiği şafak operasyonunda aranan 13 şüpheli polisin baskın yapması sonucu yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yapılan aramalarda 2 adet kuru sıkı tabanca, 109 adet fişek, 978 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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